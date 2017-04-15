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15 Nisan 2017 18:29

Doğum gününde evlilik teklifi aldı

Samsun’da 19 yaşındaki Kader Aytekin, doğum gününde 4 yıllık erkek arkadaşı 23 yaşındaki Murat Özen’den evlilik teklifi aldı.

Doğum gününde evlilik teklifi aldı

15 Nisan 2017 18:29


Bir fabrikada teknisyen olarak çalışan Murat Özen, 4 yıllık sevgilisi Kader Aytekin’e sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Bunun için sevgilisinin doğum günü olan 15 Nisan’ı belirledi. Arkadaşlarıyla organizasyon yapan Murat Özen, Samsun Cumhuriyet Meydanı’nı balonlarla ve mumlarla süsledi. Pankarta da “Tatlı Cadım, Benimle Evlenir misin?” yazdı.


Hazırlıkların tamamlanmasının ardından sevgilisini almaya giden Murat Özen, Kader Aytekin’i meydana getirdi. Bu esnada arkadaşları konfetileri ve maytapları patlattı. Sevgilisini mumlardan yapılmış kalp şeklinin içerisine sokan Murat Özen, diz çökerek ona evlilik teklifinde bulundu. Kader Aytekin daha sonrasın evlilik teklifine “Evet” dedi.


Bu sürprizi yapmayı uzun zamandır planladığını belirten Murat Özen, teklifini herkesin görmesi meydanda yapmayı tercih ettiğini söyledi. Çok şaşırdığını ifade eden Kader Aytekin ise teklif karşısında çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu ifade etti.



Doğum gününde evlilik teklifi aldı


19. yaş gününde evlilik teklifi alan Kader Aytekin’e yapılan sürprizler sadece evlilik teklifi ile kalmadı. Meydanda yapılan teklifin ardından, meydanın altındaki Samsun Büyükşehir Belediyesi Kapalı Otoparkı’na araçlarına binmeye giden genç kız, bir sürprizle daha karşılaştı. Murat Özen, sevgilisi Kader Aytekin’e doğum günü pastası sürprizi yaptı. Aracını sözlerle ve balonlarla süsleyen Özen ve Aytekin doğum günü pastasını birlikte üfledikten sonra arkadaşlarıyla beraber yediler.




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