DOKAP projesi kapsamında suluk ve gölgelik dağıtımı

İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, dağıtım sırasında yaptığı konuşmada, projenin hayvan refahı açısından oldukça önemli olduğunu dile getirerek projede emeği geçen personele teşekkürlerini iletti. Kırmacı, “İlimiz mera varlığı 146 bin dekar, hayvan varlığımız ise yaklaşık 370 bin büyükbaş ve 250 bin küçükbaş adettir. Proje ile 6 ilçe (Alaçam, Bafra, Havza, Kavak, Lâdik, Vezirköprü) ile 92 mahalledeki yaklaşık 61 bin dekar mera ve yayla alanlarına 300 adet suluk, 50 adet gölgelik dağıtımı yapılarak 48 bin 744 adet büyükbaş, 4 bin 723 adet manda ve 40 bin 314 adet küçükbaş hayvanın faydalanması sağlanacaktır” dedi.