Doktorun dikkati bebeği hayatta tuttu

Dr. Bülent Sürücü’nün dikkati anne karnındaki bebeği hayatta tuttu.

Anne adayları için gebelik süreci ilk haftadan son haftaya kadar ciddi bir şekilde takip gerektiriyor. Hem anne hem de bebek için önemli bir süreç olan gebelikte yapılan tetkikler hayati bir önem taşıyor. Merve Candan isimli anne adayının bebeğinde oluşan kalp anomalisi, gebeliğin erken döneminde Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bülent Sürücü tarafından tespit edildi. Dr. Bülent Sürücü’nün anne adayını takibi ve dikkati sonucu kalp anomalisini tespit ettiği bebek hayata tutundu.

Kalp anomalisinin büyük arterlerin transpozisyonu, anne karnında tespit edilmesinin doğum sonrası bebeğin ölüm riskinin azaltılması için oldukça önemli olduğunu belirten Opr. Dr. Bülent Sürücü, "Merve Candan isimli gebemizin tüm gebeliğini biz takip ettik. Aylık ultrason takiplerini yaptık. Ultrason takibi sırasında gebelikte karnındaki bebekte anne karnında iken kalp damarlarının ters oluştuğunu fark ettik. Bu kalp damarlarının ters olması anne karnında pek sorun oluşturmamakla birlikte bebek yeni doğduğu dönemde, bebeğin morarmasına ve oksijensiz kalmasına neden olmaktadır. Bu yüzden anne karnındaki teşhis çok önemlidir. Bizde hastamızı takip ettik ve bu kalp anomalisi için kalp cerrahisinin yapılabildiği bir hastaneye refere ettik. Bebek doğmadan önce bütün hazırlıklarının yapılıp doğar doğmaz ameliyat planlandı. Bebek doğduktan sonra bebekte çıkan damarların yerleri değiştirildi” dedi.

Dr. Sürücü, tedavi sürecini şu sözlerle anlattı:

“Kalbin sağ tarafından çıkması gereken ve akciğere kirli kanı götüren damar sol tarafından oluşmuş, sol kalpte çıkmış. Sol taraftaki damar ise kalbin sağ tarafında oluşmuştu. Bebek doğduğunda kirli kan götürmesi gereken damar temiz kan götürüyor. Fakat temiz kanı götürmesi gereken damarında kirli kan götürüyor. Bu da bebeğin doğduktan sonra morarmasına ve solunum sıkıntısına neden olur. Kanındaki oksijen düşer ve bebek buna dayanamaz. Beyin oksijensiz kalabilir. Bu olmasın diye hastamızı uygun şekilde başka bir sağlık kuruluşuna refere ettik ve doğru bir cerrahi müdahale ile bebeğimiz kurtulmuş oldu. Yoğun bakımda birkaç gün yattıktan sonra şifa ile taburcu oldu. Şimdi sağlıklı bir şekilde annesinin kucağına verildi. Bu durum fark edilmeseydi bebek morarır, oksijensiz kalırdı ve cerrahi müdahalede geç kalınırdı. Ölüm ya da engelli kalma durumu oluşurdu. Uygun koşullarda ve ciddi bir takip gerektiren bu durumlardaki bebeklerin, uygun cerrahi ile yaşam şansları çok artmaktadır. Bunun için gebeliğin başından sonuna kadar takip çok önemlidir.”