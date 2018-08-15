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15 Ağustos 2018 13:47

Dolar artışını fırsata çevirmek isteyenlere geçit yok

Samsun İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri, dolardaki artışı fırsat bilerek gıda ürünlerine zam yapan işletmelere göz açtırmıyor.

Dolar artışını fırsata çevirmek isteyenlere geçit yok

15 Ağustos 2018 13:47


Dövizdeki spekülatif artışı fırsata çevirmek isteyen işletmelere karşı harekete geçen İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri, bir ihbarı değerlendirdi. Zabıta, Kalkancı Mahallesi’nde faaliyet gösteren fırına ihbar üzerine denetim yaptı. Fırının oda kararına aykırı olarak 80 gram simidi 1 TL yerine 1,25 TL olarak sattığını tespit eden zabıta ekipleri, yaptığı yüzde 25 zamdan dolayı işletme hakkında yasal işlem başlattı.



“Halkın menfaati, güveni ve huzuru için”


Halkın menfaati, güveni, huzuru ve sağlığı için sıklıkla denetim yaptıklarını söyleyen İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Süleyman Yılmaz, son günlerde dövizde yaşanan hareketliliği fırsata dönüştürmek isteyen fırına yönelik aldıkları ihbarı değerlendirdiklerini, denetimde de oda kararına aykırı bir şekilde zam yapan işletmeye yasal işlem yaptıklarını açıkladı.



Fırsatçılara aman yok


Vatandaşları bu tür fırsatçılara karşı uyararak, halktan gelen tüm ihbarları değerlendirdiklerini, denetimleri sıklaştırdıklarını ifade eden Yılmaz, “Dövizde algıya dönük kurgusal kur yükselişinden dolayı bu hareketliliği keyfi bir şekilde yapılan zamla fırsatçılığa dönüştürenlere göz açtırmayacağız. Vatandaşımızın ihbarını değerlendirerek zamlı simit satışı yapan fırında yaptığımız denetimlerde gramaj ve ruhsat kontrolleri yaptık. Ruhsata aykırı bir şekilde simit satışı yapan işletmedeki simitleri topladık. Topladığımız simitleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim ettik. Oda kararına ve ruhsata aykırı satış yapan işletme hakkında yasal işlemleri başlattık” dedi.




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