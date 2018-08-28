Dolar bozdurana tarihi paraları hediye ediyor

Emekli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni İslam Acar, Amerika’nın Türkiye’ye uyguladığı ambargoyu protesto etmek için, 19 yıldır topladığı eski ve tarihi paraları dolar bozduran vatandaşlara hediye etme kararı aldı. Antikacılık yapan Acar, bin dolar bozdurup fişini getiren vatandaşlara koleksiyonundan istedikleri 15 demir parayı ve 5 kağıt parayı hediye ediyor. Amacının vatandaşlarda bilinç oluşturmak olduğunu ifade eden İslam Acar, Türk lirasının ABD doları karşısında değer kazanması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

“Doları bozdur istediğin parayı al git”

ABD doları bozduranlara kendi koleksiyonundan eski paralar vereceğini belirten İslam Acar, “ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı ekonomik ambargodan dolayı ABD dolarlarının tamamen devletimizin eline geçmesi için vatandaşlarımızda bilinç oluşturmak adına bir kampanya başlattım. Bin dolar bozdurana kendimdeki eski ve tarihi paralardan kendi seçtikleri 15 demir para ve 5 tane de kağıt para alabilecekler. Amacımız, Türk ekonomisine katkıda bulunarak bilinç oluşturabilmek. Devletten ve milletten herhangi bir kazanç beklentim yok. Allah’a şükür emekliyim ve geçimimi sağlayabiliyorum. Amerika’nın bize karşı yaptığı ekonomik savaştan rahatsız olduğum için bütün para koleksiyonun gitse dahi razıyım. Yeter ki vatandaşlar dolarlarını bozdurup Türk parasını değerlendirsinler” dedi.

İslam Acar’ın para koleksiyonunda Atatürk’ün bastırdığı ilk demir paralardan Harf Devrimi sonrası bastırılan ilk paralarla birlikte Osmanlı zamanından kalan paralar da bulunuyor.