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Dolmuş tur otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Samsun’da minibüs dolmuşun yol kenarında duran tur otobüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'da minibüs dolmuşun yol kenarında duran tur otobüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Fuar Caddesi Balıkevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Sulu idaresindeki 55 M 0318 plakalı minibüs dolmuş, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında duran bir tur şirketine ait otobüse çarptı. Çarpma sonucu minibüs sürücüsü ve yanında oturan Kahraman Türgil yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri 2 yaralıyı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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