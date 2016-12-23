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23 Aralık 2016 16:58

Dolmuş zammı Ocak ayında belli olacak

Dolmuş zammı Ocak ayında belli olacak

23 Aralık 2016 16:58

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında görüşülen dolmuşçuların zam talebi Ocak ayına kaldı.
Samsun şehir merkezinde taşıma hizmeti veren 1., 2., 3. ve 4. Dolmuş Hatları zam beklentisinde. Samsun’da yaklaşık 450 civarında araç bulunan ve 24 saat taşımacılık yapan dolmuşçular, akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan sonra yeni fiyat tarife taleplerini UKOME’ye ilettiler. Bugün Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde toplanan UKOME, dolmuşçuların 50 kuruşluk zam talebini bu ay karara bağlamazken, tartışılmak üzere alt komisyona gönderdi.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan UKOME Daire Başkanı Kadir Gürkan, “Toplantıdan zam kararı çıkmadı. Bu ay dolmuş fiyatlarına zam yapılmayacak. Konuyu tartışmak üzere alt komisyona gönderdik. Dolmuş fiyatlarındaki durum 2017 yılının Ocak ayındaki toplantıda netlik kazanır” dedi.
Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlarla birlikte yolcu fiyat tarifesinde de zam isten 2. Nolu Dolmuş Taksi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Şener, “Yolcu tarifesine en son zammı 2012 yılının Mayıs ayında yapmıştık. Mevcut ekonomik şarlar ve akaryakıta gelen zamlardan dolayı zam, ihtiyaç haline geldi. Ekonomik krizden doğan farkı ufak da olsa bir zam ile telafi etmek istiyoruz. Biz öğrencileri 2, tam kişiyi ise 2,5 liradan taşıyorduk. Bizim şimdiki talebimiz ise öğrenci 2,5 tam da 3 lira şeklinde olmasını istiyoruz. Bu sene zam olmazsa biz dolmuşçular zorlanırız. Bir dolmuşun günlük masrafı yakıt, bakım ve şoför parasıyla 300-350 lira arasında değişiyor” diye konuştu.
Samsun’da taşımacılık görevi yapan diğer dolmuşçular da fiyat tarifesine zam yapılmasını istediklerini belirttiler.



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