"Dolur Anne" birinci oldu

Bafra’da görev yapan öğretmenler arasında “Dolur Anne" isimli öyküyle birinci olan Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Emine Kadıoğlu Uluçay, birincilik ödülünü Belediye Başkanı Zihni Şahin’in elinden aldı.

“Dolur Anne", bir öğretmenin görevi gereği okulda öğrencileriyle daha fazla ilgilenmesi ve kendi çocuklarını ihmal etmesini konu alıyor. Üniversitede okuyan kızının 1’inci sınıfta kendisine yazdığı “Dolur Anne(Nolur Anne)" başlıklı mektubun öğretmeni çok duygulandırması üzerine kaleme aldığı öykü, komisyon tarafından birincilik ödülüne layık görüldü.

Yarışmada İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Dilek Kurt "Yüreğime Dokunuş" ile 2’nciliği elde ederken, 3’üncü ise Mustafa Kemal Ortaokulundan “Mavi“ isimli öyküyle Aysun Yüksel oldu.