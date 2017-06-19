Dönüşüme İlkadım projesine öğrenci desteği

Ambalaj atıkları, atık piller, bitkisel atık yağlar ve bayat ekmeklerin sitelerden toplanmasını içeren projesi olan Dönüşüme İlkadım kampanyasına, Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından destek geldi. Projenin yürütüldüğü siteden toplanan bayat ekmekler hayvan barınağına öğrenciler tarafından teslim edildi. Öğrenciler hayvan barınağını yetkililerin kontrolünde barınağı gezdiler.

Çevre bilinci küçük yaşlarda kazandırılıyor

Çevre hassasiyeti ve geri dönüşüm bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çeken Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Köksal Sarıcaoğlu, “Dönüşüme İlkadım projemizin eğitim kısmına da daha önce katkı sağlayan öğrencilerimizin bayat ekmek konusunda verdiği bu destek bizim için çok önemli. Sitelerden topladığımız bayat ekmekler sokak hayvanlarına ulaştırılmakta, bu şekilde değerlendirilmektedir. Lütfen tüketebileceğimiz kadar ekmek satın alalım” dedi.

Öğrenciler için iyi bir tecrübe

Okul adına proje yürütücüsü olan matematik öğretmeni Hülya Kıroğlu ise 6A ve 6D sınıfları ile İlkadım Belediyesine destek verdiklerini, öğrencileriyle projenin eğitim kısmında da görev aldıklarını, bayat ekmeklerin siteden alınıp hayvan barınağına teslimi ve sokak hayvanları için kullanılan barınağın ziyaret edilmesinin öğrenciler için iyi tecrübe olduğunu ifade etti.

“Geri dönüşümde önemli adımlar atıyoruz”

Belediye olarak çevreye duyarlı ve geri dönüşüme hassasiyetle yaklaşan bir yönetim anlayışı sergilediklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Geri dönüşüm sadece ekonomi ile ilgili değil aynı zamanda bir toplumun eğitim ve kültür seviyesinin de bir göstergesidir. Belediye olarak geri dönüşüm konusunda önemli kampanyalar yaparak gereken adımlarımızı atıyoruz. Projemiz oldukça ilgi görüyor ve bu da bizleri memnun ediyor. Her yeni katılım yeni kazanımlar anlamına geliyor. Ambalaj atıkları, atık pil, bayat ekmekler ve özellikle atık yağlar geri dönüştürülerek birçok yeni ürün elde edilebiliyor. Bu da ham madde temini için alternatif oluşturarak ekonomik ve ekolojik anlamda büyük bir kazanç sağlıyor. Bu projeye emek veren çalışma arkadaşlarımıza ve en başta da bu projeye katılan değerli vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.