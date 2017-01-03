Dördüncü yerli tramvay Samsun’da

Samsun Büyükşehir Belediyesi hafif raylı sistem hattının Gar-Tekkeköy arası ikinci etap yapımı kapsamında SAMULAŞ tarafından satın alınan 8 adet yerli tramvayın dördüncüsü de Samsun’a geldi.

Bursa’da özel bir firma tarafından üretim ve testleri tamamlanarak hafta sonu Bursa’dan yola çıkan dördüncü yerli tramvay karayolu ile Samsun’a ulaştı. Üniversite-Tekkeköy arasında yaklaşık 30 kilometrelik hatta yolcu taşımacılığı hizmeti veren hafif raylı sistem hattının yeni üyesi Panorama modeli tramvay, Gar İstasyonu’nda bu gece yapılacak olan operasyon ile raya indirilerek hafif raylı sistem hattına dahil edilecek.

5525 kodlu Panorama model hafif raylı sistem aracı, bu gece raya indirildikten sonra SAMULAŞ ile firma teknik ekibi tarafından testlerine başlanacak ve Üniversite-Tekkeköy hafif raylı sistem hattında yapılacak performans testlerinin ardından Samsun halkına hizmet vermeye başlayacak.