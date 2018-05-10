Dorse hırsızlığına 2 tutuklama

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde 22 Şubat’ta meydana geldi. Yabancı uyruklu bir şirkete ait dorsenin çalınması olayı ile ilgili olarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, Kocaeli ve İstanbul’da gerçekleştirilen planlı ve eş zamanlı operasyonda Semih P., Metin G. ve Kamil K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Semih P. ve Metin G., akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, Kamil K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.