Down sendromlu 3 genç sözleşme imzaladı

Down sendromlu gençlerin sosyal hayata ve istihdama kazandırılmasına yönelik Down Kafede gerçekleştirilen meslek edindirme kursunu tamamlayan 3 down sendromlu genç, Atakum Belediyesiyle iş sözleşmesi imzaladı. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Melek yüzlülerimiz, belediyemizin tesislerinde istihdam edilecek" dedi.

Başkan Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan dezavantajlı gruplara her zaman öncelik tanıyoruz. Onlara yönelik projeleri ayrıcalıklı olarak hayata geçiriyor, yaşamlarını kolaylaştırıyoruz. Bu anlamda ilçemizde hayata geçirdiğimiz Down Kafede, down sendromlu gençlerimize yönelik meslek edindirme kursları düzenledik. Bu kursları tamamlayan melek yüzlü gençlerimiz ilçemizdeki çeşitli işletmelerde işe alındı. 3 kardeşimizle de Atakum Belediyesi tesislerinde istihdam edilmeleri üzere sözleşme imzaladık. Atakum Belediyesi olarak dezavantajlı gruplara yönelik projelerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Taşçı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Melek yüzlülerimizi çok seviyorum. Onlarla birlikte vakit geçirdiğim anlarda tüm yorgunluğumu atıyorum. Bu anlamda vatandaşlarımızı da melek yüzlülerimizin yüzünü güldürmek, onlara sosyal, kültürel, sportif ve istihdam odaklı imkanlar sunmak için hayata geçirdiğimiz, Türkiye’de örneği az bulunan, Samsun’da ise ilk ve tek olan Atakum Down Kafeyi ziyaret etmeye, onlarla birlikte vakit geçirmeye davet ediyorum."