Down sendromlular için anlamlı proje

Atakum Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun işbirliği ile hayata geçirilen proje, İŞKUR tarafından finanse ediliyor. Projede hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli (down sendromlu) 10 kişiye Servis Elemanı Yardımcısı Meslek Eğitimi verilecek. Eğitimler tamamlandığında 2 kişi Atakum Down Park Kafe’de istihdam edilecek. Günlük her kursiyere 35 TL cep harçlığı ödenecek ve kaza ve genel sağlık sigortaları da İŞKUR tarafından yapılacak. Açılıştan önce down sendromlu gençlerden oluşan halk oyunu grubu Karadeniz yöresine özgü dans gösterisinde bulundular.

Projenin açılışında bir konuşma yapan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerinde ve toplumun yararına olan projeleri seri bir şekilde hayata geçirmeye devam ediyoruz. Amacımız bu sevimli sevgili yavrularımızı toplumla kaynaştırma, iletişimlerini artırma adına bu sosyal sorumluluk projesini gerçekleştiriyoruz. Toplumumuzun bütün fertlerine eşit yaklaşan, ihtiyaçları doğrultusunda bir belediyecilik sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Herkesin bir engelli adayının olduğunu belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, "Engelli vatandaşlarımıza saygı ve sevgiyle yaklaşmamız lazım. Hükümetimiz son on yılda sosyal devlet anlamında çok büyük değişiklikler yaptı. Sosyal devlet anlamında Avrupa’nın çok daha önünde" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından havaya balonlar uçurularak projenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa; AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, TÜGVA Samsun İl Başkanı Hakan Durmuşoğlu, FBM Tıp Merkezi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş ve vatandaşlar katıldı.