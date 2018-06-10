Dr. Demir: "Migren tedavi edilebilir bir hastalıktır"

Osman Demir, günlük hayatı çok olumsuz şekilde etkileyen migrenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, migrenle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Her baş ağrısının migren olmadığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, "Genel anlamda baş ağrısı olarak ifade edilse de her baş ağrısı migren değildir. Otonom sinir sisteminde disfonksiyon sonucunda meydana gelen migren sürekli olarak ve nöbetler halinde kendini baş ağrısı oluşturan bir hastalıktır. Migren başlangıçta tedavi edilmezse birkaç saat içerisinde en şiddetli halini alır, migren ağrıları 4-72 saat kadar devam eder ve kendiliğinden biter. Bir süre sonra migren hastalığı yüzünden insanlar iş yapamamaktadır. Migren ataklarında bulantı oluşumu, kusma, baş dönmeleri, ışık ve sese karşı hassasiyet, ruh halinde meydana gelen değişiklik, çeşitli nörolojik değişiklikler yani görme kaybı meydana gelmesi, belirli bölgelerde uyuşukluk, kısmi felç meydana gelmesi, konuşmada bozulma gibi belirtilerle baş ağrısına eşlik edebilir. Sosyo-ekonomik durumlar, obezite ve dengesiz olarak beslenme, stresi etkileyen diğer faktörler migreni tetikler. Migren hastaların çoğunda 40 yaşından önce oluşur. 50 yaşın üstünde olan kişide migren başlama ihtimali azdır. Kadınlarda çoğunlukla orta yaşlarda meydana gelir" dedi.

Belirtileri

Migrenin belirtilerini sıralayan Demir, "Yorgunluk belirtilerinin sürekli olarak seyretmesi, ışıktan ve sesten sürekli olarak rahatsız olma, kaslarda oluşan ağrı belirtileri, mide bulantısı oluşması, kabızlık ve ishal oluşumu, sıklıkla oluşan susuzluk belirtisi, idrara sık aralıklarla çıkma, huzursuzluk oluşması, üzüntü gibi belirtiler migren atağının belireceğini gösterir. Migren, sebebi tam olarak bilinmeyen durumların meydana gelmesiyle birlikte beyin kan damarlarının ve beynin sinir iletimindeki kimyasal madde değişiklikleri sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Kadınlardaki hormon değişikliği migren ağrısına neden olarak görülebilir. Her hastalıkta olduğu gibi erken tanı, teşhis ve akabinde tedavi süreci çok önemlidir" şeklinde konuştu.