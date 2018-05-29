Dr. Kamil Furtun, ölüm yıl dönümünde anıldı

Murat Erkan, “Sağlık çalışanları diğer meslek gruplarına göre 16 kat daha fazla şiddete maruz kalmaktadır. Bakanlık verilerine göre ise her gün 31 sağlık çalışanı şiddete maruz kalmakta” dedi.

Samsun’da 3 yıl önce çalıştığı hastanede cinayete kurban giden Dr. Kamil Furtun, ölüm yıl dönümünde mezarı başında ve Tabip Odasında anıldı. Samsun Tabip Odası Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasıyla Dr. Kamil Furtun anılarak, sağlık camiasına yaşanan şiddet olaylarına vurgu yapıldı. 3 yıl önce Dr. Kamil Furtun’u bir saldırıya kurban gittiğini dile getiren Murat Erkan, “Meslektaşımızın katili aradan geçen zamanda yakalanarak hak ettiği cezaya çarptırıldı. Ancak aradan geçen 3 yıllık süre içerisinde, katilin olayın gerçekleştiği hastanede pek çok olaya karışmasına rağmen nasıl çalışabildiği, kimlerin ona referans olduğu, böylesi bir kişiliğin hastane idaresi tarafından nasıl olup da korunup, kollandığı, olayın bir gün öncesinde alınan karara rağmen hastane yönetiminin katille ilgili alınan yazılı kararı neden uygulamadığı, akıllarımızda soru olarak kalmaktadır. Bizleri huzursuz eden, vicdanımızı rahatsız eden bu soruların artık yanıtlanmasını bekliyoruz. Bu soruların en doğru biçimde yanıtlanabileceğine inandığımız hastane yönetimine yönelik dava olayın üzerinden 3 yıl geçtikten sonra ancak açılabilmiştir. Bu noktada tetiği çekenin yanında, hastane yönetiminden sorumluluğu bulunanların yargı önüne çıkarılıp kendi paylarına düşenin hesabını vermelerini bekliyoruz. Aklımızda kalan soruların yanıtlarının verildiği ve sorumlularla ilgili gereği yapıldığında vicdanlardaki ateş bir nebze de olsa azalacaktır. Adalet işte o zaman tam anlamıyla tecelli edecektir. Aksi takdirde bu sorumluluk, gereğini yapmayanların üzerinde sonsuza dek kapkara bir leke olarak kalacaktır” diye konuştu.

Sağlık alanında yaşanan şiddetin diğer alanlardan belirgin bir farklılık göstermekte olduğunu ifade eden Erkan, “Sağlık çalışanları diğer meslek gruplarına göre 16 kat daha fazla şiddete maruz kalmaktadır. Sağlık Bakanlığının beyaz kod verilerine göre her gün 31 sağlık çalışanı şiddete maruz kalmaktadır. Önümüze konulan sağlık sisteminin mimarlarıysa şimdiye dek kendilerine bir sorumluluk atfetmediler gerçek anlamda çözüm üremek için çaba sarf etmediler” şeklinde konuştu.