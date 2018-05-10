Dr. Ocak: “Güvenli ve sağlıklı olan ‘cerrahi’ sünnettir”

Dr. Sedat Ocak, güvenli ve sağlıklı olan sünnetin ’cerrahi sünnet’ olduğunu söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Dr. Sedat Ocak, Müslümanların dini vecibenin yerine getirilmesi amacıyla uygulanan sünnetin, bazı toplumlarda ise tıbbi sebeplerden dolayı yapıldığını belirtti.

Steril ortamda yapılmalı

Erkek çocuklarda, penis glansını kapatan derinin belli bir ölçüde ve şekilde kesilmesi şeklinde yapılan uygulamaya ‘sünnet’ denildiğini belirten Opr. Dr. Sedat Ocak, "Sünnet, erkek çocukların hayatında önemli bir cerrahi uygulama olarak yer almaktadır. Sünnet olacak çocuğun cerrahi işlemi mümkün olduğu kadar psikolojik sorunlar yaşamaması için, steril ve hijyenik ortamda sorunsuz bir biçimde gerçekleştirilmelidir. Toplumumuzda sünnet uygulaması daha çok ergenlik döneminden önce yapılmaktadır. En ideal sünnet zamanı olarak yeni doğan bebeklerde ilk iki haftalık süreçte, cerrahi işlemin kolay olması, yaranın iyileşme hızı, sünnet sonrası bakımın kolaylığı ve ileriki yaşlarda psikolojik olarak travma yaşamasının önüne geçilebilmesi açısından seçilebilir” dedi.

Sünnet için en uygun zaman

Ocak, sünnet hakkında şu bilgileri verdi: “Eğer aile bebeklikte sünnet yaptırma kararını vermemişse, uzun süre hareket etmeden durmaları, yapılan operasyonu çok çabuk unutması açısından da 1-5 aralığı çocuklar içinde sünnet uygun bir zamandır. Her anne ve baba için sünnetin hem mutluluk veren hem de hayatlarındaki en önemli günlerden biri olduğunu düşünürsek, bu yaş aralığında olan çocukların genel anestezi altında sünnet olmaları çok daha uygun olacaktır.”