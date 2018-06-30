Dr. Özden: "Artık sedef hastalığının çaresi var"

Dr. Müge Güler Özden, yeni biyolojik tedavilerin geliştirilmesi ile birlikte, artık sedef hastalığının çaresinin olduğunu söyledi.

OMÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı tarafından, "1. Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu" düzenlendi. Samsun’da bir otelin toplantı salonunda yapılan sempozyumda dermatoloji ile ilgili son gelişmeler; uzman isimler tarafından anlatıldı. Sempozyuma, Karadeniz Bölgesi’nden akademisyen ve uzmanlar katıldı. Ayrıca Almanya’dan sempozyuma katılan ünlü dermatolog Prof. Dr. Thomas Ruzicka, "Atopic Eczema Management" isimli sunumunu yaptı.

Sempozyumun özellikle Karadeniz Bölgesi için önemli olduğunu belirten Sempozyum Başkanı, OMÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Güler Özden, sempozyumda; sedef, saç dökülmesi, alerji gibi hastalıklarda tedavideki yeniliklerin konuşulacağı söyledi.

"Sedef hastalığının çaresi var"

Sedef hastalığının tedavisinde son yıllarda büyük gelişmeler yaşandığını belirten Doç. Dr. Müge Güler Özden, "Bu gelişmelerle birlikte hastalar rahat bir yaşam sürebilmekteler. Sedef hastalığı sadece cildi etkileyen bir hastalık değil. Kalp, eklem sağlığını sinsi bir şekilde bozduğu bir hastalık. Bu nedenle hastalarımızın hafif ve orta şiddette de olsa mutlaka tedavi edilmelerini öneriyoruz. Şiddetli hastalar için zaten tedavi kaçınılmaz. Yeni biyolojik tedavilerin geliştirilmesi ile birlikte, sedef hastalığının artık çaresinin olduğunu hastalarımızın bilmesi gerekir. Hastalarımızın özellikle üniversite hastaneleri ve dermatoloji uzmanlarına başvurmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

"Suistimale açık bir hastalık"

Sedef hastalığının suistimale açık bir hastalık olduğunu belirten Özden, "Sedef hastalığının tedavisinin olmadığına dair duyumlarla hastalar, tıp dışı yöntemlere başvurabiliyorlar. Bitki ve değişik tedavi yöntemlerine başvurabiliyorlar. Bu yöntemler içerisinde güneş, istirahat, kaplıcaların kısmı faydaları var elbette. Bunları biz de destekliyoruz. Ama mutlaka öncelikle hekim kontrolünde tedavi almaları gerektiğini söylüyoruz. Hastalar internette gördükleri yanlış ve ticari bilgilere kanmamaları gerekiyor. Mutlaka hekimlerinden bilgi ve destek almaları gerekir. Hekimleri ile işbirliği yaparlarsa en doğru yönlendirme ile en konforlu en rahat tedaviye ulaşırlar. Sedef hastalığına bağlı olarak içilen bitkisel otlar karaciğerde ciddi hasarlara, böbrek kayıplarına ve başka cilt hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bitkilerin içerisinde toksinlerin, zehirlerin de olabildiğini unutmamaları gerekir. Bu konuda dikkatli olmaları gerekir" diye konuştu.

Sempozyuma; OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, öğretim üyeleri ve uzmanlar katıldı.