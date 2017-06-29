Erdinç Özoğlu, “Uyuşturucu madde kullanımı, sadece kullananları etkileyen bir sorun değildir. Dünya genelinde artan uyuşturucu kullanımı Türkiye için de risk oluşturmaya başlamıştır” dedi.

Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü nedeniyle Samsun’da uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına destek olan kişilere teşekkür belgesi ve plaket verildi.

Samsun Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Uyuşturucu ile Mücadele projesi kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen programda uyuşturucuyla mücadele çalışmasına destek veren 9 kişiye teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

Programda konuşma yapan Erdinç Özoğlu, “Dünya Sağlık Örgütü uyuşturucu kavramını, bitkisel kökenli veya bir takım kimyasal bileşenlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş sentetik moleküllerden, merkezi sinir sistemini etkileyerek bağımlılık hallerine yol açan bütün maddeler olarak tanımlamaktadır. Uyuşturucu madde kullanımı, sadece kullananları etkileyen bir sorun değildir. Kullananların ailelerini, çevrelerini ve toplumun tamamını tehdit eden, sağlık zararlarının yanında, ekonomik ve sosyal sorunlara da neden olan önemli bir halk sağlığı problemidir. Dünya genelinde artan uyuşturucu kullanımı Türkiye için de risk oluşturmaya başlamıştır. Ayrıca uyuşturucuya karşı etkin mücadele için kamu kurumlarında ortak bir dil oluşturulması iletişim süreçlerinin doğru yönlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle 2014 yılında tüm kamu kurumlarının dahil olduğu topyekun bir mücadele kararı alınmış ve bu kapsamda Başbakanlık Genelgesi yayınlanmıştır. İlimizde de 2012 yılından beri sekreterya hizmetleri müdürlüğümüz tarafından yürütülen ve 30 kurumun temsilcilerinden oluşan Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulu Sayın Valimiz başkanlığında çalışmalarını sürdürmektedir. Aylık olarak toplantılar gerçekleştiren kurulda ilimizde yapılan çalışmalar değerlendirilmekte aracılığıyla hem Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden kliniklerden randevu alınabilmekte hem de danışmanlık hizmeti sunulmaktadır” diye konuştu.

Program konuşmaların ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Böke’nin sunumuyla devam etti.

Programa Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpekler de katıldı.