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08 Eylül 2018 05:34

Düğün konvoyunda havaya silahla ateş eden 3 kişi yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda havaya silahla ateş eden 3 kişi silahlarıyla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Düğün konvoyunda havaya silahla ateş eden 3 kişi yakalandı

08 Eylül 2018 05:34


Olay, Samsun-Sinop karayolu Çetinkaya Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoylarında silah atıldığı ihbarlarının yoğunlaşması üzerine, düğün konvoyları İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekiplerince takibe alındı. Çetinkaya Köprüsü’ne doğru hareket eden bir düğün konvoyunu takibe alan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, konvoyda havaya silahla ateş edilen araçları belirledi. Belirlenen araçlarda silah kullanan 3 kişi silahlarıyla birlikte yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili incelme sürüyor.




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