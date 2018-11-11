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Düğünden dönerken kazada ağır yaralandı

Samsun’da düğünden dönerken otomobilin çarptığı kavalcı ağır yaralandı.

Samsun'da düğünden dönerken otomobilin çarptığı kavalcı ağır yaralandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünlerde yayla kavalı çaldığı öğrenilen 11 çocuk babası Yusuf Öztürk (67), Trabzon'daki düğünden Samsun'daki evine dönerken evinin yakınında yaya olarak yolu karşıya geçmek isterken Murat B.(21) idaresindeki 06 FV 0614 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adam ameliyata alındı. Yusuf Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yakınları Yusuf Öztürk'ün Trabzon'daki düğüne yayla kavalı çalmaya gittiğini ve düğünden dönerken kaza geçirdiğini söylediler. Polis kazayla ilgili otomobil sürücüsü Murat B.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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