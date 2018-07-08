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08 Temmuz 2018 11:30

Düğünden dönerken kazada hayatını kaybetti

Samsun’da arkadaşının düğününden döndüğü öğrenilen bir kişi kazada hayatını kaybetti.

Düğünden dönerken kazada hayatını kaybetti

08 Temmuz 2018 11:30


Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Örnek Sanayi Sitesi Dolum Tesisleri arkasında gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Çalık (25) idaresindeki 55 AOS 87 plakalı otomobil, balıkçı barınaklarından sahil yolunu takiben Örnek Sanayi sitesi istikametine seyrederken kumsalda takla atarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Çalık, Edanur Özer ve Hasan Can Çalık yaralandı. Edanur Özel ve Hasan Can Çalık Gazi Devlet Hastanesine, Hasan Çalık ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Arkadaşının düğün töreninden döndüğü öğrenilen Hasan Çalık, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




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