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Düğüne giden otomobil takla attı: 3 yaralı

Ankara’dan Ordu’ya düğüne gidenlerin içinde bulunduğu otomobilin Samsun’da takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara'dan Ordu'ya düğüne gidenlerin içinde bulunduğu otomobilin Samsun'da takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.


Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 07.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Ordu'nun Kumru ilçesine düğüne giden Hasan Pek idaresindeki 06 BN 2949 plakalı otomobil, Samsun'dan Ordu istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp tarlaya yuvarlanıp ters döndü. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta bulunan kardeşi ve amca oğulları yaralandı.


Kazada yaralanan Kamil Pek, İlhami Pek ve İlhan Pek, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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