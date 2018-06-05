’Dünya Çevre Günü’nde farkındalık etkinliği

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü öncülüğünde Samsun Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen farkındalık etkinliğine İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Salih Sağır, İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Köksal Sarıcaoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Tok fidan dağıttı

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce kullanılan çevre temizleme araçlarının yer aldığı etkinlikte vatandaşlara fidan dağıtan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, çevreyi korumanın en kolay ve etkili yolunun onu temiz tutmak olduğunu vurguladı. İlkadım Belediyesine ait el sanatları kursiyerlerince sergilenen doğa dostu ürünleri de inceleyerek bilgi aldı.

Atık yağ ve atık piller kutuya projesi

İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce tasarlanan bitkisel atık yağ ve pil toplama aparatını da yakından inceleyen Başkan Erdoğan Tok, “Daha önce apartman ve sitelerimiz için uygulamaya koyduğumuz ve çok beğeni kazanan projemizi şimdi caddeler ve toplu kullanım alanlarımız için planlıyoruz. Henüz çalışma aşamasında olan projemizi vatandaşlarımızla buluşturarak bir ön bilgi vermek istedik. Bu projemizde ev ve iş yerlerimizde oluşan bitkisel atıkları ve atık pilleri belediyemizce tahsis edilecek aparatlarda toplayarak ilgili birimlere iletiyoruz. Böylece hem atıklar yerinde ayrışıyor hem de doğaya verilebilecek zararlar engelleniyor” şeklinde konuştu.

“Dönüşüm değil atık engelleme aşılanmalı”

Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda İlkadım Belediyesi tarafından kurulan stantları gezerek bilgi alan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Yerel yöneticiler olarak çevre konusunun doğrudan ilgi alanımıza girmesinin yanı sıra hızla gelişe tüketim dünyasında atıkları en aza indirgeyecek çalışmaları da geliştirilmek durumundayız. Bu nedenle belediyemizce sürekli araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzce hem ilçemizin tamamında hem de apartmanlara kadar indirgediğimiz projelerimizle İlkadımlı hemşehrilerimizle atıklarımızı en aza indirgemeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.