Dünya Samsun’u konuşacak

Yaz Deaflympics Olimpiyatları’na ev sahipliği yapacak Samsun’da geri sayım başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırımlarıyla spor kenti haline gelen Samsun, önemli bir sınav verecek. Hazırlıklarına 3 yıl önce başlanan İşitme Engelliler Yaz Deaflympics Olimpiyatı, 4 yılda bir düzenlenen ve 31’incisi geçen yıl Rio’da yapılan Yaz Olimpiyat Oyunları ile 2016 Rio Paralimpik Olimpiyatları’nın ardından dünyanın en büyük uluslararası multi spor etkinliği olarak biliniyor.

18 Temmuz’da başlayacak olimpiyat oyunları, şimdiden büyük ilgi ve yankı uyandırırken, dünya, 12 gün boyunca Samsun’u konuşacak. 21 spor branşında 120 ülkeden 4 bin 210’u sporcu olmak üzere 5 bin 966 kişilik kafileyi ağırlayacak olan Samsun’da heyecan ise giderek artıyor. Spor tesislerinin yapımı tamamlanırken, şehre gelen tercümanlar Samsun’u dolaşarak tanımaya çalışıyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından da tanınan ve 4 yılda bir düzenlenen Deaflympics oyunları için yoğun bir hazırlık dönemi geçiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, estetik konusunda şehirde önemli çalışmalara imza attı. Şehrin doğu, batı ve güneyindeki devlet karayolu kenarlarında bulunan konutları ile Kalkanca, Baruthane, Liman, Cedit, Karasamsun ve Kadifekale Mahallelerinin sahile bakan kısımlarında yer alan meskenler, köprülü kavşaklar ve viyadükler, 6 olimpiyat rengine boyanarak, estetik açıdan kent farklı ve güzel bir panoramik görünüme kavuşturuldu.

Metruk ve kaçak binaları yıkarak çirkin görüntüleri ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi, küçük dokunuşlarla boşalan alanları rekreasyonla ağaçlandırdı. Yol kenarlarını tabela çöplüğünden arındıran belediye, orta refüjleri yeşillendirdi, kavşakları peyzaj düzenlemeleriyle süsledi, boş duvarları ise çiçeklendirdi. İşgal altında tutulan otoparklar gibi ortak kullanım alanları yeniden düzenlendi. Ayrıca yol kenarlarına olimpiyat figürleriyle donatılarak dikkat çekildi.

Gelecek sporcu, teknik heyet ve turistlere Samsun’un tarihi, turistik ve kültürel güzelliklerini tanıtmak amacıyla da Ayvacık Gölü, Kızılırmak Kuş Cenneti, Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu’ndaki turizm yatırımları ise tamamlandı. Kafilelerin gezdirilmesi için planlamalar Büyükşehir Belediyesi’nde sürerken, olimpiyatla ilgili halkın bilgilendirilmesine yönelik reklam ve duyuru çalışmaları ise devam ediyor.

“Şehrimizin tüm dünyada tanıtılmasını istiyoruz”

Hazırlıklarla ilgili değerlendirmede bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, “Şehrimizde Dünya’nın en büyük üçüncü spor organizasyonu düzenlenecek. Bu bağlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz’ın talimatları ve yakın takibiyle Samsunumuzu 3 yıldır bu olimpiyata hazırlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyemiz, olimpiyatların alt ve üst yapı hazırlığına yönelik çalışmaları tamamladı. Bakanlığımız spor tesisleri yapımını büyük oranda bitirirken biz de bunların etrafındaki ulaşım yolları, peyzaj alanları, rekreasyon alanları gibi göze hoş görünmesini istediğimiz alanları düzenledik. Estetik ve modern kent görünümü için yapmamız gereken tüm çalışmaları ve yatırımlarımızı planladığımız takvim çerçevesinde bitirdik. Turistler geldiğinde Samsun ile ilgili ilk intibalarının olumlu ve güzel olması için elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyduk. Uzun ve yorucu bir hazırlık dönemi geçirdik. Gece-gündüz çalışıp şehrimizi adeta ilmek ilmek işleyerek yeniledik. Yorulduk ama heyecanımızı asla yitirmedik. Bunları neden yapıyoruz. Çünkü Samsun’un kazanmasını, şehrimizin tüm dünyada lakıyla tanıtılmasını istiyoruz. İnşallah bu olimpiyat, Samsun için hayırlı ve güzel gelişmelere vesile olacaktır” ifadelerini kullandı.

Olimpiyatın kış oyunları ise 2019’da İtalya’da yapılacak.