Dünya üçüncüsü güreşçiye Samsun’da coşkulu karşılama

Kavak 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Otogarında düzenlenen karşılama töreninde Kavaklılar hemşehrilerini büyük bir coşku ile karşıladı. Polonya’dan dünya üçüncülüğü ile dönen milli güreşçi Sedat Özdemir’i omuzlarda taşıyan Kavaklılar, “Kavak seninle gurur” duyuyor sloganları ile kürsüye kadar taşıdı. Tören alanında mikrofonu eline alan milli güreşçi Sedat Özdemir yaptığı açıklamada, “Ay-yıldızlı bayrağın altında ülkemi temsil etmek ve dünya üçüncülüğünü ülkeme getirmek beni çok mutlu etti. Hemşehrilerimin beni büyük bir coşku ile karşılamalarından dolayı da ayrıca büyük mutluluk duydum. Tüm hemşehrilerime, Kavak Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Sarıcaoğlu’na özellikle teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Özdemir: “Yaşar Doğu’nun izinden gidiyorum”

Kavak’ın son zamanlarda sporda üstün başarılara imza attığını söyleyen Özdemir, “Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Yaşar Doğu’nun hemşehrisi olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Ben de Yaşar Doğu gibi İstiklal Marşımızı her seferinde tüm dünyaya dinletmek istiyorum. Benim bu noktalara gelmeme vesile olan en büyük destekçim Kavak Gençlik ve Spor Müdürü Tunsel Aslankoç’a sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Rabb’im başarılarımızın devamını daim etsin” diye konuştu.

Sarıcaoğlu: “Kavak seninle gurur duyuyor”

Tören alanında konuşma yapan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Milli güreşçimiz Sedat Özdemir tüm Kavaklılara büyük gurur ve mutluluk yaşattı. Dünya ve Olimpiyat Şampiyonumuz, hemşehrimiz Yaşar Doğu’nun gittiği yoldan giden bu gençlerimiz bizlerin göğsünü her zaman kabarttı ve kabartmaya da devam ediyor. Milli güreşçimiz Sedat Özdemir mütevaziliğinden dolayı söylemek istemiyor ancak şunu belirtmek istiyorum ki güreşçimiz daha önceki müsabakalarından dolayı sakatlığı bulunuyordu buna rağmen ben güreşeceğim dedi ve mindere çıktı dünya üçüncüsü oldu. Bu memleketin evlatlarının bu düşünceye sahip olması bizleri ayrıca gururlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi Sedat Özdemir 15 Temmuz Şehitler Otogarındaki törenin ardından Kavak Belediyesine geçerek Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Başkan Sarıcaoğlu tarafından milli güreşçiye bazı hediyeler takdim edildi.

Dünya üçüncüsü oldu

61 kiloda Sedat Özdemir ise ilk turda Amerikalı Mitchel Steven’ı 8-5, 2. turda Ukraynalı Petro Bileichuk’u 4-0 yenerken bir üst turda Ravinder Ravinder’e (İND) 8-8 biten maçta sayı averaja yenilerek finale kalamadı. Sedat Özdemir son olarak Mihai Esanu ile çıktığı bronz madalya mücadelesinde iyi bir oyun ortaya koydu. Rakibine adeta minderi dar eden Özdemir, maçı 8-3 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.