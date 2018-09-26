Dünya üniversiteler sıralaması açıklandı

İngiliz sıralama kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) 2019 Dünya Üniversiteler Sıralaması, 25-26 Eylül 2018 tarihlerinde Singapur'da gerçekleşen Dünya Akademik Zirvesi'nde açıklandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Times Higher Education 2019 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda geçen yıl olduğu gibi 1001+ grubunda yer aldı.

Dünyada yer alan üniversitelerin çeşitli kriterleri sağlayanlarının değerlendirildiği bu sıralama; içinde araştırma, eğitim, atıflar, endüstri geliri ve uluslararası görünümün de yer aldığı 13 farklı performans göstergesini baz alıyor. Sıralamada birinciliği Oxford Üniversitesi, ikinciliği Cambridge Üniversitesi, üçüncülüğü ise Stanford Üniversitesi aldı. 2019 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda ilk 300 üniversite içinde Türkiye'den üniversite yer almazken, ilk 500'de ise 3 üniversite yer aldı.

Açıklanan ilk 1001+ üniversite içerisinde 23 Türk üniversitesi bulunuyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi bu sıralamada geçen yıl ilk defa ilk 1001+ üniversite sıralamasında kendisine yer bulmuştu. Yaklaşık 20 bin üniversitenin bulunduğu dünyada ilk yüzde 5 içerisine girmek önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

OMÜ, sıralamalarda yükseliyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan “2018 Gelişen Ekonomiler Üniversite Sıralamasında” ilk defa listeye girmiş 351+ grubunda yer almıştı.