Dünyanın en iyi 32 okçusu 'Okçuluk Dünya Şampiyonası' için Samsun'a geliyor

28-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Samsun'da yapılacak olan 'World CUP Okçuluk Dünya Şampiyonası'na 13 ülkeden dünyanın en iyi 32 okçusu katılacak.

Batı Park tören alanında düzenlenecek olan dev şampiyonada Samsun'u Samsun Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Fatih Bozlar temsil edecek. Yarışmaya Türkiye'den ise 6 milli sporcu katılacak.

Dev şampiyona ile ilgili konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, “Samsun'da dünyanın en iyi okçuların yarışacağı dev şampiyonada, 13 ülkeden 32 sporcumuzu Samsun'da ağırlamak bizim için gurur verici olacak. Şampiyona için hazırlıklarımızı tamamladık. Dünyanın en iyi okçularının yer alacağı dev şampiyonada ilimizi temsilen Samsun Okçuluk Spor Kulübü sporcumuz Fatih Bozlar ve Okçuluk Milli Takımımızdan 5 sporcu olmak üzere toplam 6 milli takım sporcumuz madalya için mücadele verecek. Milli Takım sporcularımızın şampiyonadan madalya alacaklarına inanıyorum. Şehir olarak hazırız. Dünyanın en iyilerinin yarışacağı bu okçuluk şölenine tüm Samsun halkını davet ediyorum” dedi.