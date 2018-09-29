Dünyanın en iyi okçuları Samsun'da yarışıyor

Samsun'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası Finalleri başladı. 2 gün sürecek organizasyona 6'sı Türk toplam 32 sporcu katılıyor. Batıpark'ta özel olarak hazırlanan yarışma alanında yapılan final müsabakalarına 4 ayaktan oluşan Şanghay, Antalya, Salt Lake City ve Berlin'de yapılan yarışmaların en iyileri olan, aldıkları puan ve derecelerle her kategoride 8 ve toplamda 32 sporcu katılıyor. Finallerde Türkiye'yi ise Mete Gazoz, Fatih Bozlar, Yasemin Ecem Anagöz, Yeşim Bostan, Demir Elmaağaçlı ve Gizem Elmaağaçlı temsil ediyor. Bugün 'Makaralı Yaylar'da müsabakalar gerçekleştirilirken yarın ise 'Klasik Yaylar'da sporcuların mücadele edecek.

Makaralı Yaylar Kadınlar Dünya Kupası Finali'nde yarışan dünya sıralamasının 1 numaralı ismi Yeşim Bostan, çeyrek finalde Güney Koreli rakibi Chaewon Sa'ya kaybederek turnuvadan elendi Yeşim Bostan, Güney Koreli rakibine yenilmesine rağmen Makaralı Yalar Kadınlar Dünya sıralamasındaki birinciliğini kaybetmedi. Makaralı Yaylar Kadınlar Dünya Kupası Finali'nde 1. ise Kolombiyalı okçu Sara Lopez oldu.

Turnuva hakkında bilgiler veren Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, “Çok güzel ve önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapıyoruz. Dünya sıralamasında ilk 8 sırada yer alan 32 sporcu burada şampiyon olmak için yarışıyor. Biz de Türkiye olarak 6 sporcu ile şampiyonada boy gösteriyoruz. Mücadeleler çok çekişmeli ve güzel geçiyor. 4 büyük turnuvada ilk 8'e giren sporcular burada yarışmaya hak kazandı. Çin, Amerika, Almanya ve Türkiye'de yapılan 4 dünya kupasının her kategorisindeki ilk 8 sporcu burada şampiyon olmak için çaba gösteriyor. Bizim sporcularımız da ellerinden geleni yapıyorlar. Burada çok önemli madalyalar elde edeceğimizi ümit ediyorum. Turnuvada antrenörlerle birlikte 64 tane yabancı misafirimiz var. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.