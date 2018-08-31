Duruş bozuklukları ciddi sorunlara yol açıyor

Selçuk Dündar, duruş bozukluklarının ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını söyledi.

Medicana Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünden Uzm. Dr. Selçuk Dündar, duruş bozukluklarının nedenleri ve tedavisi konusunda bilgi verdi. Dündar, “Postür(duruş), kişinin fiziksel ve ruhsal durumunu yaşantısı boyunca etkileyen önemli etkenlerden biridir. İnsanlarda duruş çeşitli faktörlerin etkisi altındadır. Bunlardan ailesel faktörler, yapısal bozukluklar ve alışkanlıklar duruş üzerinde belirleyici olmaktadır. Normal bir duruşta yandan baktığımızda sırtımızda hafif bir kamburluk (kifoz) ve belimizde hafif bir çukurluk (lordoz) bulunmaktadır. Bu eğriliklerin artması veya azalması duruş bozukluğuna ve ağrıya yol açabilmektedir. Ayrıca omurgada önden ve arkadan bakıldığında olan eğriliğe ise ‘skolyoz’ denilmektedir. İleri skolyozlarda, göğüs kafesinin daralması nedeniyle kalp ve akciğer sorunları da ortaya çıkabilmektedir. Kötü duruş hayatın ileri dönemlerinde karşılaşılabilecek birçok romatizmal hastalığın, organ bozukluklarının ve ruhsal bozuklukların sebebi olabilir” dedi.

“Masa başında uzun süre çalışanlar dikkatli olmalı”

Masa başında uzun süre çalışanların dikkatli olması gerektiğini belirten Dr. Selçuk Dündar şu bilgileri verdi: “Uzun süre masa başında çalışma, bilgisayar ve daktilo gibi klavyeli cihazların uzun süre kullanımı, çok fazla miktarda el işi yapanlar, çocukların okulda kendi boylarına uygun olmayan okul sıralarında oturması, çok küçük yaşlardan itibaren ağır sırt çantası taşımak, hatalı oturma, ayakta durma ve uyuma (uygunsuz yatak seçimi), aşırı kilolu olmak, duruş bozuklukları sonucu omuz ağrıları, boyun ağrıları, kürek kemikleri arasında ağrı, kol ve el bileği ağrıları en çok görülen şikayetlerdir. Tüm dünyada standart kabul edilen duruş; ellerin yanlarda sallandığı önde veya arkada birleştirildiği ayakta durma postürüdür. İdeal ayakta durma pozisyonunda baş dik, ileri ve geri eğiklik yapmaksızın yanlardan bakıldığında kulaklar tam omuzlar hizasında olmalıdır. Göğüs dik durmalı, bel ve boyundaki çukurluklar normalden fazla veya az olmamalıdır. Karın düz olmalı, omuzlar dik olmalıdır. İdeal oturma pozisyonun da ise yük her iki kalça üzerine eşit olarak dağılmalı, bel ve sırt dik olmalıdır. Oturulan yer yeterli yükseklikte olmalı, her iki ayak yere eşit olarak temas etmelidir.”

“Sırt ağrılarınız ihmale gelmez”

Dündar açıklamasını şöyle tamamladı:

“Duruş bozuklukları fizik muayene ve çeşitli duruş analiz yöntemleriyle tespit edilir. Duruş bozuklukları belirli periyotlarda takip edilmeli hastalara uygun oturma, yatma ve ayakta durma teknikleri öğretilmeli, uygun korseler planlanmalı, fizik tedavi ve düzenli egzersiz programı düzenlenmelidir.”