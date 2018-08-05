Düşünce sınav merkezine sürünerek girdi

KPSS’ye Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) giren adaylar zor anlar yaşadı. OMÜ’ye sınava gelenler önce trafiğe takıldı. Araçlarından inip sınav yerlerine koşan adayların bazıları son dakika yetişti, bazıları ise sınava giremedi. Son dakikada OMÜ Eğitim Fakültesi B-Blok’ta sınava girecek bir aday koşarak gelirken yere düştü. Daha sonra ayağa kalkan aday, tekrar yere düşünce sürünerek kapıdan içeri girdi. Geç kalan yaklaşık 10 kişi ise kapıların kapanması nedeniyle sınava giremedi. Sınava giremeyen adaylar ve aileleri, polislere ve sınav görevlilerine tepki gösterdi. Sınava geç kalan hamile bir bayan da yakının tepkisine rağmen sınava giremeyerek gözyaşlarına boğuldu. Bir kişi ise kapıların kapanmasının ardından kapıları yumrukladı.