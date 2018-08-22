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22 Ağustos 2018 23:52

(Düzeltme) Samsun’daki kazada öldüğü açıklanan genç kadının yaşadığı ortaya çıktı

Samsun’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında öldüğü açıklanan genç kadının ölmediği ancak hastanede ameliyata alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ortaya çıktı.

(Düzeltme) Samsun’daki kazada öldüğü açıklanan genç kadının yaşadığı ortaya çıktı

22 Ağustos 2018 23:52


Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Çarşamba Salıpazarı karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Çörtük (24) idaresindeki 34 MJR 13 plakalı otomobil, Ferhat Bal idaresindeki 34 RJM 12 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Barış Çörtük, Hasan Basri Çakır (70), Nurten Gökçeoğlu ile 4 aylık Ayaz Çörtük adlı bebek hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Ferhat Bal ile Bekir Sarı, Birsen Bal ve Selin Keskin (24), yaralandı. Selin Keskin’in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ancak, Selin Keskin’in Çarşamba Devlet Hastanesinden Samsun’daki Gazi Devlet Hastanesine sevk edildiği ve hayatını kaybetmediği, ancak ameliyata alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.




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