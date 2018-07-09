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09 Temmuz 2018 16:07

Düzenli kalp muayenesi hayat kurtarıyor

Kardiyoloji Uzmanı Doç.

Düzenli kalp muayenesi hayat kurtarıyor

09 Temmuz 2018 16:07

Dr. Hasan Yücel, kişilerin 30 yaşına kadar 5 yılda bir, 30-40 yaş aralığında 3 yılda bir, 40 yaşından sonra ise risk durumuna göre 1-3 yıllık periyotlarla düzenli olarak kalp kontrolünü yaptırması gerektiğini söyledi.


Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesinden Dr. Hasan Yücel, sağlıklı bir yaşam için öncelikle kalp sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Kalp ve damar hastalıklarının tüm dünyada en çok ölümlerin yaşandığı hastalıkların başında yer aldığına dikkat çeken Doç. Dr. Hasan Yücel, "Hipertansiyon yani yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara, stres, şişmanlık ve hareketsiz yaşam tarzı kalp ve damar hastalıkları açısından en önemli risk faktörleridir. Bu hastalıkların önüne geçmenin en etkili yolu bu risk faktörlerinden mümkün olduğunca uzaklaşmanın yanında düzenli olarak düzenli kalp kontrolü yaptırmaktır” dedi.



“Erken teşhis hayat kurtarıyor”


“Erken teşhis hayat kurtarıyor” diyen Yücel şu bilgileri verdi:


“Belirli periyotlarda düzenli olarak yaptırılacak düzenli kalp kontrolü birçok hastalık erken dönemde tespit edilip önlem alınabilir, tedavi masrafları büyük oranlarda azaltılabilir ve makro cerrahi müdahaleye gerek kalmadan, minimum risk ile olası hastalıklar tedavi edilebilir. Hiçbir yakınması olmasa bile herkes 20’li yaşlardan itibaren kolesterol, kan şekeri ve kan basıncı değerlerini ölçtürmelidir. Eğer değerler normal çıkarsa kişiler 30 yaşına kadar 5 yılda bir, 30-40 yaş aralığında 3 yılda bir, 40 yaşından sonra ise risk durumuna göre 1-3 yıllık periyotlarla kardiyoloji düzenli kalp kontrolünü yaptırmalıdır.”




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