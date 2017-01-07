Edebiyat öğretmeni şehit polis Fethi Sekin için yazdı

Daha önce şehit Ömer Halis Demir yazısıyla binlerce insanın takdirini kazanan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hilal Gök, bu sefer şehit polis Fethi Sekin için "Fethi Ağabey" isimli duygu yüklü bir yazı kaleme aldı.

Samsun’da özel bir lisede çalışan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hilal Gök, İzmir Adliyesine saldırı düzenlemek isteyen teröristlere karşı direnen ve büyük bir faciayı önleyen kahraman şehit polis Fethi Sekin için bir yazı yazdı. Yazdığı yazıyla insanların duygularına tercüman olan Gök, çevresindeki insanların ve öğrencilerinin takdirini kazandı.

Hilal Gök’ün yazısı:



"Fethı Ağabey"

"Siz bilmezsiniz aa dostlar...Ben anlatayım size bizim Fethi Ağabeyi...Hiç görmediğim, görmeden çok sevdiğim, eşimin de polis olması sebebiyle yengesi sayıldığım, Fethi ağabeyimi anlatayım size, hele bir durun.. Kara kaşlı, kara gözlü, Boğaçhan heybetindedir benim Fethi Ağabeyim... Sert bakar.. Ağır adamdır. Reistir. Ama bir de gülmeye görsün, dünyayı peşine takandır.. Üniforma emniyet camiasında en çok ona yakışır. Son zamanlarda biraz kilo aldığına bakmayın, benim Fethi ağabeyimin karısı çok iyi yemek yapar, ağabeyimde dayanamaz hepsinin tadına bakar... ’Trafik sıkışmışsa kesin ileride trafik polisi vardır’ demeyin sakin.. Benim Fethi ağabeyimin olduğu caddelerde trafik su gibi akar, cümle alem saygısından ona dua eder, selam çakar... Alnından tertemiz vurulup, bir hilal uğruna can verenlerdendir O.. Ölüme koşan değil cennete uçandır benim ağabeyim.. Hainin bile sırtına değil kafasına mermiyi çakandır... Benim Fethi ağabeyim, ölürken bile adam olandır.. Peşisıra dünyaya gelmiş 3 yiğenimin babasıdır Fethi ağabeyim... Titiz adamdır.. Dikkatli adamdır.. O evde yokken çalan kapıyı açtırtmak, her babayiğidin harcı değildir. Fethi ağabeyimin tembihleri emirdir. Öyle ya yiğit balası yiğit, erin balası erdir..Ağabeyimin sözleri daima senettir.. Korkmaz benim Fethi ağabeyim toptan tüfekten.. Keskin nişancıdır, kaçabilen olmamıştır hedefinden... Yüreklidir. O kocaman yüreğinde bizim Fırat’i çok ama çok sevmiştir.. Halis adamdır derdi bizim Ömer’den bahsederken hep. Gözleri dolar ama yüreği gururdan kabarırdı.. Koca bir adliye binasını alıp arkasına çektirdiği resimle dosta güven, düşmana korku salandı ağabeyim.. Onu geçmeden o binaya girilemeyeceğini böylece hain anlamıştı.. Fethi ağabeyimin memleketinde, Gakko’nun manası ince ve derindi.. Herkese gakkomsun denilmezdi gakkoş. Gakko semboluydu bizim illerin.. Herkese gakkomsun denilmezdi gakkoş... İzmir’in dağlarında açan çiçekti benim Fethi ağabeyim.. Ya da İzmir’in çiçekleri solmasın diye kendini ateşe atan pervaneydi.. Mustafa Kemal’in çocukları yaşasın diye kendi adini mücevher taşa şehit diye yazdırandı.. Duan ile.."