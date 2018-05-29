Efsane Başkan İsmail Uyanık, Samsunspor başkan adaylığını açıkladı

Mali sıkıntılar yaşayan ve kayyum tarafından yönetilen Samsunspor’da seçimli genel kurul 2 Haziran’da çoğunluğa bakılmadan yapılacak. Şu ana kadar geçen süreçte başkan adaylığı için açıklama yapan tek isim olan kulübün eski başkanlarından İsmail Uyanık, Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı başın açıklaması ile başkan adaylığı duyurusunda bulundu. Uyanık, genel kurulda şirketleşme yetkisi başkana verilirse başkan adayı olacağını ifade etti.

“Kulübümüz bundan sonra kimseye el açmayacak”

Samsunspor’u eski günlerden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracaklarını vurgulayan İsmail uyanık, “Samsunspor’u bir şirket gibi yönetmeme Samsun halkı izin verirse, ben kulübü şirketleştirip kuvvetli bir finans grubuyla, bana destek verecek Samsunlu iş adamlarıyla futbol adına doğru işler yapmaya ve kulübü fabrika ayarlarına geri döndürmeye talibiz. Şirketleşme sonrasında kulübümüz yine ayakta kalacak. Diğer faaliyetlerine devam edecek, şirket ve kulüp iç içe çalışmaya devam edecek. Buradaki kazancımız, kulübün borçlarından kurtulması olacak. Kulübümüz bundan sonra kimseye el açmayacak. Kendi taraftarımıza bundan sonra sadece kombine satmak için gideceğiz. Kendi belediye başkanlarımıza, siyasilerimize sürekli kulübün zafiyetlerinden kaynaklanan maddi problemleri için gitmeyelim. Bize altyapı tesisleri yapmaları için gidelim. Artık onları bir para ağacı olarak görmek, sürekli onlardan bir şey istemek duygusundan vazgeçip şirketleşmek istiyoruz. Bu kulübü borçsuz, kimseye el açmayan, kendi inisiyatifi tarafından yönetilebilir bir kulüp olduğunu herkese göstermek istiyoruz. Şirketleşme amacımız budur” dedi.

“Samsunspor, Chelsea’de Abromoviç’in yaptığı tarzda bir şirket olacak”

"Samsunspor Türkiye’deki iflas sınırında olan kulüpler gibi bir şirketleşmeye gitmeyecek" diyen Uyanık, “Başkan olursam benim 2 şapkam olacak. Bir tanesi Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı şapkası, diğeri de şirketteki alacağım görevdir. Onu henüz görüşmedik. Bir Altırnordu, İstanbulspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Adanaspor Kulübü tarzında hakim hissenin kişiler tarafından olduğu şirket biçimine geçeceğiz. Bir Chelsea’daki Abramoviç tarzında şirket istiyoruz. Allah bize o günleri de gösterirse Samsunspor Avrupa Şampiyonluğuna oynar, bizim grubumuz da Abromoviç kadar zengin olur inşallah. Böyle bir şirket yapısı düşünüyoruz. Sadece borsada hisselerin belirli bölümünü halka açık şekilde yapıp yine dernekler modunda yönetilen bir kulüp olmak istemiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan genel kurulda şirketleşme kararının çıkmaması durumunda aday olmayacağını ifade eden İsmail Uyanık, Turkcell Samsunspor’un şirketleşmesi için kamuoyunun görüşünü almak üzere SMS kampanyası başlattı. Samsunspor’un şirketleşmesini isteyenler ’EVET’ yazarak, istemeyenler de ‘HAYIR’ yazarak 05327520555’e SMS göndererek ankete katılabilecek.