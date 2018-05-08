Efsane kulüpte yaprak dökümü sürüyor

Süper Lig parolasıyla başladığı Spor Toto 1. Lig’den 2. Lig’e düşen Samsunspor, kadrosunda bulunan yabancı oyuncularla bir bir sözleşme feshediyor. Geçmiş dönemlerde transfer edilen yabancı oyuncuların alacaklarını ödemekte hala sıkıntı yaşayan kırmızı-beyazlı yöneticiler, aynı sorunu yaşamamak için futbolcularla anlaşarak karşılıklı sözleşme fesih yoluna gitmeye çalışıyor. Şu ana kadar John Chibuike ve Davy Angan ile resmi olarak yollarını ayıran kırmızı-beyazlılar, Yunan yıldız Georgios Samaras ve Michalis Sifakis ile de sözlü olarak anlaşmaya vardı. Bu oyunculara gelecek yıl için ücret ödemeyecek olan Samsunspor, ligin eski gol kralı Jonathan Ayite’nin sözleşmesini feshetmek için de çalışmalarını sürdürüyor.

“Samaras ve Sifakis tamam, sıra Ayite’de”

Önceliklerinin yabancı oyuncularla olan sözleşmeleri feshetmek olduğunu ifade eden Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, “Önceliğimiz yabancı oyuncularla karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini fesih etmek. Chibuike ile resmi olarak anlaşarak feshetmiştik zaten. Bugün de Angan ile anlaşarak resmi olarak sözleşmeyi feshettik. Gelecek sezon ki alacaklarının tamamından feragat etti. Samaras ve Sifakis ile de anlaştık. Onların protokolünü de kendilerine gönderdik. Yarın imzalar gelir diye düşünüyoruz. Onlar da gelecek sezon alacaklarından vazgeçti. Yabancılardan 4 oyuncuyla anlaştık. Sadece Ayite kaldı. Ayite’nin sözleşmesini feshetmek için uğraşıyoruz. Bu oyuncular normalde gelecek sezon alacaklarını alma hakkına sahipler. Biz, karşılıklı anlaşarak sözleşmeleri feshetmeye çalışıyoruz. Samaras ve Sifakis bu seneki alacaklarının bir kısmından fedakarlık ettiler ama tamamından vazgeçtiler diye bir durum yok. Samsunspor bundan sonra geçtiğimiz yıllarda yaşanan yabancı futbolcu alacaklarını sıkıntılarını yaşamayacaktır. Bahia, Fink, Lazar gibi 2-3 yıl para ödeme gibi bir durumla karşı karşıya kalmamak için bu oyuncularla anlaşmalar yapıyoruz. Sezon başında kadromuzda bulunan Larbi, sözleşmesini tek taraflı feshederek gitmişti. Onun da şu aşamada 2 yıllık ücretini alma hakkı var. Geçen seneden ödemeler konusunda sıkıntı yaşadığımız Zola, Kevin Brands, Tom Muyters, Joraen Lumu gibi oyuncular var. Şu anki operasyondan sonra bu oyunculara da yöneleceğiz” dedi.

“Yerli oyuncuları takımda tutmak istiyoruz”

Takımda bulunan yerli oyuncuları gelecek sezon da kadroda görmek istediklerini ifade eden Zeren, “Yerli oyuncularda sözleşmesi biten oyuncular var. Kenan Karışık, Göksu Türkdoğan, Ahmet Solakel, Muhammet Beşir, Ufuk Budak, Gökay İravul ve Burhan Arman’ın sözleşmeleri bitti. Onlarla da önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Kadromuzda tutmak istediğimiz oyuncular var. Bunlarla anlaşmaya çalışacağız. Kadromuzun önemli bir kısmını takımda tutmak istiyoruz. Sözleşmesi devam eden oyuncularımız var. Furkan Köse, Ahmet Cebe, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Çağrı Ortakaya, Enes İlam, Orhan Erdoğan, Berat Boz, Oğuz Gürbulak ve Samed Kılıç’ın 1 yıl daha sözleşmesi var. Önümüzde bir seçim süreci var. Seçimden sonra durum daha da netleşir. Seçim öncesi kulüp için yapılması gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Transfer tahtamız kapalı. Tahtayı açmadan dışarıdan oyuncu alamıyoruz. Sözleşmesi biten oyuncularla ise sözleşme yenileyebiliyoruz” diye konuştu.

Kayyum tarafından yönetilen Samsunspor’da ilerleyen günlerde olağanüstü seçimli genel kurul yapılacak.