Eğitim-Bir-Sen'de Hamdi Yıldız dönemi

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Samsun 1 No'lu Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu'nda Hamdi Yıldız, başkan seçildi.

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No'lu Şubesi Genel Kurulu Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirildi. Genel kurulda, Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No'lu Şube Başkanı Necdet Güneysu, Eğitim-Bir-Sen Bafra Temsilcisi Hamdi Yıldız ve eğitimci Mustafa Gram yarıştı. Protokol konuşmaları ve faaliyet raporlarının okunmasının ardından delegeler sandık başına gitti. 162 delegenin oy kullandığı genel kurulda 70 oy alan Eğitim-Bir-Sen Bafra Temsilcisi Hamdi Yıldız, şubenin yeni başkanı seçildi. Diğer adaylardan Güneysu 64 oy alırken, Mustafa Gram ise 19 oyda kaldı. 9 oy ise geçersiz sayıldı.