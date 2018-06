Eğitim Fakültesinden 1400 öğrenci mezun oldu

Öğrenci Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende 16 bölümden 1400 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Mezun öğrenciler adına fakülte birincisi Hilal Kumaş bir teşekkür konuşması yaptı.

“İnsan olarak kalabilmek en önemli özelliklerinizden birisi olacaktır”

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç törende yaptığı konuşmasında mezunlara seslenerek, “Gelişmişliğin en önemli işaretlerin birisi eğitilmiş insan gücüdür. Gelişmiş ülkelerde de temel ölçü insan gücünün yetkinliği ve sayısıdır. Mustafa Kemal Atatürk ‘Eğitimdir ki, bir toplumu ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum olarak yaşatır ya da esarete ve sefalete sürükler’ sözüyle bunu çok veciz bir şekilde ifade etmiştir. İşte bu gerçekle yola çıkılmış olmalı ki, çok değerli ailelerimiz eğitimin önemini bilerek her türlü imkânsızlık, yoksulluk ve zorluğa rağmen evlatlarının bu eğitimlerini desteklemişlerdir. Karşılığını da bugün almışlar ve bu gururu yaşamaktalar. Aynı zamanda bugün bu güzel tablonun gerçekleşmesinde, üniversitemizin eğitim kadrosunun gerçekleştirdikleri fedakâr çalışmalarıyla gönülden kutluyorum. Çok kıymetli mezunlarımız artık her biriniz öğretmen adayı olarak hayatın yeni bir dönemi başlıyor. Şu bir gerçek ki, üniversite döneminiz hayatınızın ilerleyen dönemlerinde hep güzel anılarla hatırlayacağınız bir dönem olacaktır. Bu yeni dönemde, hayat boyu eğitim süreciniz başlamış olacaktır. Asla buradan öğrendiklerinizle yetinmeyeceksiniz. Güncel ihtiyaçlara göre beceriler kazanmak için bu öğrencilik dönemini sürdüreceksiniz. Çünkü sizlere teslim edilen gençlik bizim geleceğimizin garantisidir. Ülkemizin geleceği sizlere emanettir. Hayatta her şey olmak mümkün. Çok zengin olabilirsiniz, yüksek makam ve mevki sahibi olabilirsiniz, ama bunlar başarının temel kriterleri olmayacaktır. İnsan olarak kalabilmek en önemli özelliklerinizden birisi olacaktır. Sizi yeni hayatınıza uğurlarken bizler mutlu ve gururluyuz” dedi.

“Samsun’a karşı da bir vefa borcunuz olduğunu aklınızdan çıkarmayınız”

Vali Osman Kaymak ise yaptığı konuşmasında, “Sevgili genç öğretmenlerimiz, fakültenizde öğrenme sürecinin mezuniyetle bitmediğini, aksine yaşam boyu devam ettiğini öğrendiniz. Bu şuurla, bir yandan öğrencilerinizi en güzel biçimde yetiştirmeye gayret ederken bir yandan da kişisel ve meslekî gelişiminizi sürdürmeye devam edeceğinizi umuyorum. Öğrencilerinizi yetiştirirken millî, manevî ve insani değerlerimizden ilham almayı unutmamalısınız. Binlerce yıllık süreçteki tecrübelerimizle sahip olduğumuz kültürel birikimimiz ve medeniyet değerlerimiz, temel dayanağınız ve motivasyonunuz olmalıdır. Diğer taraftan içinde bulunduğumuz asırda her türlü bilimsel ve teknolojik imkândan en verimli biçimde yararlanabilmelisiniz. Ancak bu sayede dâhilî ve harici düşmanlarımızla güçlü biçimde mücadele edebilir bir örneğini 15 Temmuz 2016’da yaşadığımız ihanetlere ve tuzaklara karşı uyanık ve dikkatli olabiliriz. Unutmayınız ki, sizler tarihi binlerce yıl öncesine uzanan ve Millî Mücâdele meşalesinin yakıldığı bir şehir olan Samsun’da öğrenim gördünüz. Sizlere yükseköğrenim imkânı sağlayan devletinize, milletinize, ailelerinize olduğu gibi Samsun’a karşı da bir vefa borcunuz olduğunu aklınızdan çıkarmayınız. Bu sebeple sizleri bundan sonraki hayatınızda Samsunumuzun gönüllü elçileri olarak gördüğümüzü hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri Vali Kaymak ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Daha sonra mezun öğrencilerin havaya kep atması ile tören sona erdi.

Törene ayrıca, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, öğretim görevlileri, öğrenciler ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.