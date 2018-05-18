Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacı ile 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 6’ncısı düzenlenen "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri" kapsamında saha ziyaretine kalma başarısı gösteren kurumlar belirlendi.

Bu yıl Türkiye geneli 4 bin 841 başvurunun yapıldığı Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri’nde değerlendirme sürecinden sonra toplam 151 proje saha ziyaretlerine kaldı. Saha ziyaretine kalan 16 proje ile Türkiye genelinde başvuru yapan 45 il arasından Samsun Türkiye 1’incisi oldu.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen “Samsun Maarif Hareketi”, “Oku, Anla, Yaşa (Samsun İçin Okuma Vakti)” “Konumuz Afed Rehberimiz Afad”, “Tabiatta Ders Var” ve “ Eğitimin Yıldızları” projeleri saha ziyaretine kalarak toplam 5 proje ile Samsun’ u temsil ederken ayrıca İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün “Liseler Bilim Yolunda”, Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün “Anne Baba Haydi Laba” , İlkadım Mehmet Akif Ersoy İlkokulunun “İşte Oyun”, Bafra Kızılırmak Anaokulunun “Farkımız Yok, Biriz, Beraberiz”, Gülbahar Hatun Anaokulunun “81 İl 81 Bayrak”, Galip Öztürk Ortaokulunun “Öykülerimde Yeşeren Değerler”, Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin “Sevgi Çiftliği”, Çatalarmut İlkokulu’ nun “Benim Hayal Gücüm ve Sanat”, Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin “Sessiz Öğretmenler”, Nene Hatun Anaokulunun “Okul Öncesi Olimpiyatları”, Karşıya Anadolu Lisesinin “Asla Yalnız Değilsin” projeleri Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri’nde saha ziyaretlerine kaldı.

Belirlenen kurumlara bakanlık değerlendiricileri tarafından 21-25 Mayıs tarihleri arasında saha ziyaretleri gerçekleştirilerek çalışmalar yerinde incelenecek. İncelemelerin ardından bölgesel ödül almaya hak kazanacak projeler belirlenecek.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında 5’incisi düzenlenen Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri’nde Samsun’dan iki proje bakanlık ödülü almaya hak kazanmıştı. Bu yılda saha ziyaretine kalan proje sayısında Türkiye 1’incisi olan Samsun’un çok sayıda ödül alması beklenirken Samsun’da eğitime yapılan yatırımların meyveleri alınmaya devam ediliyor.