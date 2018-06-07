Eğitimciler iftarda buluştu

Belediye Kültür Merkezi bahçesinde verilen iftara katılım yoğundu. İftarın ardından dua edildi. Eğitim Bir-Sen Vezirköprü Temsilcisi Ahmet Yılmaz, iftara katılan üyelere teşekkür ederek sendika hakkında bilgi verdi. Yetkili sendika olmanın yanı sıra etkili sendikacılık yapacaklarını belirten Yılmaz, ilçede 638 üyelerinin olduğunu açıklayarak iftara katılanlara teşekkür etti.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt yaptığı konuşmada sendikanın yaptığı çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sendikanın öncelikle vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıktığını söyledi. Sendikanın 15 Temmuz duruşunu takdirle karşıladıklarına değinen Kurt, Eğitim Bir-Sen üyelerine teşekkür etti.

Eğitim Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Nejdet Güneysu, yetkili olmanın kendilerinin sorumluluklarını artırdığını, yetkinin emanet olduğunu belirtti. Üyelere bir dünya sendikasının üyesi olduklarını ifade eden Güneysu, önemli olanın zirveye çıkmak değil zirvede kalmak olduğuna dikkat çekti. Eğitimcilerin sosyal ve ekonomik savunucuları olduklarını dile getiren Necdet Güneysu, bu ülkedeki değerleri yaşatmak için çalıştıklarını söyledi. Ümmet bilincine de vurgu yapan Güneysu, "Bizleri birbirimize bağlayan inanç değerlerimizdir. Biz tarafız. Haktan, özgürlükten adaletten yana, değerlerimizden yana tarafız" dedi.

Eğitim Bir-Sen’in verdiği iftar yemeğine Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İsmet Güner, Hasan Dursun, okul müdürleri, sendika üyesi öğretmenler ve AK Parti ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri katıldı.