Eğitimcilere ödül yağdı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde “Kasım Ayı İlçe Müdürler Kurulu Toplantısı” İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz öğretmen ve öğrenci sayısının çok fazla olması nedeniyle sorunların da aynı doğrultuda büyük olduğunu ve toplantı salonunun büyük bir eksikliği giderdiğini dile getirdi. Kudret Kurnaz, "Ödüllerin verilmesinde şeffaflığı esas almayı amaçlayan ve bu doğrultuda projeler gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Katılımcıların alkışlarıyla, Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından "ödül belgesi" ile ödüllendirilen öğretmenlerin ödüllerini, Kaymakam Kudret Kurnaz verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan tarafından dönemin kaymakamı Yunus Emre Altıner tarafından verilen 49 öğretmene "başarı belgesi", 18 öğretmene "üstün başarı belgesi" ödüllerini, 37 okul müdürüne de okulunun temiz ve sağlıklı olması sebebiyle "Beyaz Bayrak + Pirinç Tabela + Temiz Okul Sağlıklı Okul Belgeleri” verildi. Ödüllerin verilmesinin ardından, özel büro görevlisi Erkan Ulaşır, 2023 Eğitim Vizyonu konulu sunumunu yaptı. Toplantı okul müdürleriyle olağan gündem maddeleri üzerinde görüşmeler yapıldı.

Projeler değerlendirildi

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilmekte olan VEKAP, Beni Unutma, Kardeş Okul, Samsun Okuma Vakti, Beyaz Bayrak, Beslenme Dostu Okul, Oku Anla Yaşa, Çocukların İhmal ve İstismarının Önlenmesi SAMGİS ve 3. Göz Projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Samsun Maarif Hareketi okul karnelerinin de değerlendirildiği toplantıda, Samsun Maarif Hareketi puan sıralamasında il genelinde 16. sırada olunduğu vurgulanarak bu yılın sonunda ilk 5'e girmenin hedeflenildiği belirtildi. Halk Eğitimi Merkezi Yeni Toplantı Salonunun açılışının da yapıldığı toplantıya İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, özel eğitim kurum müdürleri ve ödül ve başarı belgesi alan öğretmenler katıldı.