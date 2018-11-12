Eklem rahatsızlıklarında artroskopi yöntemi

Dr. Cem Coşkun Avcı, omuz, diz ve ayak bileğinde görülen tekrarlayan çıkık, kas yırtılması ve kıkırdak hasarı gibi rahatsızlıkların artroskopi yöntemiyle tedavi edildiğini söyledi.

Artroskopinin, fiberoptik cihazlar kullanılarak eklemlerin içlerini görüntülü muayene ederek eklem içinde meydana gelen hastalık ve yaralanmaların tanı ve tedavisini sağlayan bir yöntem olduğunu belirten Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ağrı Merkezinden Dr. Cem Coşkun Avcı, "Diz, omuz, ayak bileği, kalça, dirsek ve el bileği eklemleri tanı ve tedavisinde artroskopi yapılmaktadır. Menisküs yırtıkları, ön çapraz bağ, arka çapraz bağ yaralanmaları gibi hastalıklarında çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Dizin içinde eklem kıkırdağı, menisküsler ve her yeri kaplayan sinovya adı verilen zar tabakasının çok çeşitli hastalıklarında da artroskopi çok başarılı bir yöntemidir" dedi.

"İyileşme süresi daha kısa"

Artroskopi yönteminin açık ameliyata göre daha fazla avantajlı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, "Açık ameliyatlarda ekleme ulaşabilmek için büyük kesiler yapılıyor bunun için ameliyat sonrasında ağrı daha fazla ve rehabilitasyon ve iyileşme dönemi daha uzun ve daha sıkıntılı olabiliyor. Artroskopide ise eklemi görüntülemek için kullanılan cihazın kalınlığı yaklaşık yarım santimetre olduğundan bir santimetreden daha küçük bir kesi uygulanır. Bu anlamda ameliyat sonrası ağrı daha az, iyileşme ve rehabilitasyon süresi de daha zahmetsiz ve daha kısa olur ve uygulanan kesi birkaç ay sonra neredeyse görünmez hale gelir. Artroskopik cerrahi de işlemler günübirlik işlemlerdir. Ameliyat sabahı hastaneye yatıp, aynı gün akşam taburcu olmak mümkündür. Ancak bazı durumlarda yatış süresi birkaç güne çıkabilir. Bu konuda doktorunuz sizi ameliyat öncesinde mutlaka bilgilendirecektir" diye konuştu.