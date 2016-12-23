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23 Aralık 2016 14:28

El Bab şehidi Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı

El Bab şehidi Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı

23 Aralık 2016 14:28

Fırat Kalkanı Harekatı’nın sürdüğü Suriye’nin El Bab bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz, memleketi Samsun’un Çarşamba ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.
Suriye’nin El Bab kentinde şehit olan Samsunlu Uzman Çavuş Hasan Kavuz için memleketi Samsun’un Çarşamba ilçesinde cenaze namazı kılındı. Şehidin cenazesinde annesi Safiye, babası Ertan ve kardeşleri Umut ve Ayşe Kavuz ayakta durmakta zorluk çekti. Bekar olan şehit Hasan Kavuz’un cenazesi, vatandaşların tekbirleri arasında Rıdvanpaşa Camii’ne getirildi. Şehit, cuma namazına müteakip İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kumtepe Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.
Şehit Kavuz’un 10 ay önce uzman çavuş olduğu ve 6 gün önce hain terör saldırısının yapıldığı ve 13 askerin şehit edildiği Kayseri 1. Komando Tugayında görevli olduğu belirtildi.

Cenazeye Bakan Kılıç da katıldı
Şehidin cenaze namazına şehit yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, belediye başkanları, mülki-idari amirler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



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