El Bab’da şehit olan 2 askerin cenazesi Samsun’da

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’daki operasyonda şehit olan Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz ile Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın naaşları Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda gözyaşlarıyla karşılandı.

Suriye El Bab’da şehit olan Samsunlu Uzman Çavuş Hasan Kavuz ile Tokatlı Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın naaşları askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Havalimanına şehit askerlerin cenazelerini karşılamaya şehit yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar katıldı.

Şehit cenazeleri uçaktan indirildikten sonra Samsunlu Şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz’un babası Ertan Kavuz, annesi Safiye ve kardeşi Umut Kavuz sinir krizleri geçirdi.



“Sana nasıl kıydılar yavrum”

Şehidin annesi Safiye Kavuz, “Sana nasıl kıydılar yavrum. Allah da onları kahretsin yavrum” diye feryat ederken, şehidin bir yakını cenaze aracına bindirilen şehidin tabutuna sarılarak ağladı. Şehit yakını, “Ne olur beni de bununla götürün. Ben de bununla gitmek istiyorum” diyerek ağlarken, şehidin yakınını imam sakinleştirmeye çalıştı. Arabaya binmeye çalışan şehidin yakınını imam aşağıya indirdi.



“Yavrum benim canım yandı, onların da canı yansın”

Oğlu ile birlikte aynı uçakta gelen Tokatlı Şehit Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın annesi Asuman Şerbetçi ise, “Yavrum benim canım yandı, onların da canı yansın” diyerek feryat etti.



Samsunlu Şehit Hasan Kavuz’un, 10 ay önce uzman çavuş olduğu ve 5 gün önce hain terör saldırısının yapıldığı ve 13 askerin şehit edildiği Kayseri 1. Komando Tugayı’nda görevli olduğu belirtildi.

Şehit Hasan Kavuz yarın Çarşamba ilçesinde Rıdvan Paşa Camisi’nde cuma namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından Kumtepe Mahallesi’nde toprağa verilecek.

Şehit Ali Sezai Yalçın da yarın Tokat’ın Erbaa ilçesindeki Büyük Cami’de cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.