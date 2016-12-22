Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 22:33

El Bab’da şehit olan 2 askerin cenazesi Samsun’da

El Bab’da şehit olan 2 askerin cenazesi Samsun’da

22 Aralık 2016 22:33

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’daki operasyonda şehit olan Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz ile Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın naaşları Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda gözyaşlarıyla karşılandı.
Suriye El Bab’da şehit olan Samsunlu Uzman Çavuş Hasan Kavuz ile Tokatlı Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın naaşları askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Havalimanına şehit askerlerin cenazelerini karşılamaya şehit yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar katıldı.
Şehit cenazeleri uçaktan indirildikten sonra Samsunlu Şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz’un babası Ertan Kavuz, annesi Safiye ve kardeşi Umut Kavuz sinir krizleri geçirdi.

“Sana nasıl kıydılar yavrum”
Şehidin annesi Safiye Kavuz, “Sana nasıl kıydılar yavrum. Allah da onları kahretsin yavrum” diye feryat ederken, şehidin bir yakını cenaze aracına bindirilen şehidin tabutuna sarılarak ağladı. Şehit yakını, “Ne olur beni de bununla götürün. Ben de bununla gitmek istiyorum” diyerek ağlarken, şehidin yakınını imam sakinleştirmeye çalıştı. Arabaya binmeye çalışan şehidin yakınını imam aşağıya indirdi.

“Yavrum benim canım yandı, onların da canı yansın”
Oğlu ile birlikte aynı uçakta gelen Tokatlı Şehit Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın annesi Asuman Şerbetçi ise, “Yavrum benim canım yandı, onların da canı yansın” diyerek feryat etti.

Samsunlu Şehit Hasan Kavuz’un, 10 ay önce uzman çavuş olduğu ve 5 gün önce hain terör saldırısının yapıldığı ve 13 askerin şehit edildiği Kayseri 1. Komando Tugayı’nda görevli olduğu belirtildi.
Şehit Hasan Kavuz yarın Çarşamba ilçesinde Rıdvan Paşa Camisi’nde cuma namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından Kumtepe Mahallesi’nde toprağa verilecek.
Şehit Ali Sezai Yalçın da yarın Tokat’ın Erbaa ilçesindeki Büyük Cami’de cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç