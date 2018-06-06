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06 Haziran 2018 13:33

El ilanında vergi dönemi

Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde dağıtımı yapılan her türlü ilan ve reklam materyalleri, vergiye tabi oldu.

El ilanında vergi dönemi

06 Haziran 2018 13:33

Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeyle harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi, mağduriyetler yaşanmaması amacıyla El İlanı Mühürleme Merkezini kurdu.


Firmalar ve şirketler başta olmak üzere, faaliyet alanı kısıtlanmaksızın gerçek ve tüzel kişi işletmelerinin son yıllarda sıkça başvurduğu el ilanlı reklam uygulamasına düzen getirildi. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 12. maddesinde yer alan “Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisi’ne tabidir” hükmü gereğince ilan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar ve benzerlerinin her biri için vergi alınacak.


Açıklanan kanun hükümleri doğrultusunda Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü, el ilanlarının vergilerinin alındığını belgelemek amacıyla, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası altında El İlanı Mühürleme Merkezini kurdu. Otellerden marketlere, esnaflardan AVM’lere, hastanelerden spor merkezlerine kadar her sektördeki tüm işletmeler, el ilanları ve broşürlerini dağıtmadan önce vergisini ödeyip El İlanı Mühürleme Merkezinde mühürletmesi gerekiyor.


El ilanı veya broşürlerin vergi miktarı Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14 Mart 2018 tarihli 125 sayılı kararı gereğince, her biri için 0,12 TL olarak belirlenmişti. İlan ve Reklam Vergisi alındığını belirten mühür olmadan dağıtılan ilan ve reklam materyaller Zabıta Daire Başkanlığınca toplatılacak. Sorumlular hakkında ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42. maddesine göre her bir el ilanı için 259 TL ile 8 bin TL arasında işlem yapılarak ceza uygulanacak.




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