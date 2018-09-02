El yaşlanmasında tedavi yöntemleri

Hülya Ettekin, çeşitli yöntemlerle el yaşlanmasının tedavi edilerek, yaşlanma etkilerinin yavaşlatılabileceğini söyledi.

Yaşlanmanın en erken ellerde kendini gösterdiğini vurgulayan FBM Estetik Tıp Merkezinden Dr. Hülya Ettekin, hyalüronik asit, PRP, lazer ve çeşitli destekleyici yöntemlerle tedavinin mümkün olduğunu ifade etti. Yaşlanma ve çeşitli faktörlerle ellerin deforme olduğunu belirten Dr. Ettekin, "Yaşlandığımızı en erken ele veren uzuvlarımızın ellerimiz olduğunu söyleyebiliriz. Ellerimiz, yüzümüz ve boynumuzdan daha erken yaşlılık belirtilerini ortaya koyar. Aynı zamanda güneş ışınları ve çevresel faktörlere en fazla maruz kalan uzvumuz olduğu için yaşlanma süreci hızlı bir şekilde ortaya çıkmış olur. Yüz ve boyun bölgesinde olduğu gibi ellerin de yaşlılık karşıtı uygulamalarla desteklenmesi gerekir. Hatta en fazla desteklenmesi gereken bölge el bölgesidir. Aklımıza gelecek ilk uygulama nemlendirme desteği olmalıdır. Bu desteği dışarıdan bölgeye hyalüronik asit enjekte ederek sağlamak mümkün. Aynı zamanda cildin hücrelerinin ihtiyaç duyduğu maddeleri dışarıdan vererek el bölgesinin hücrelerini desteklemek mümkündür. Cildimizin tamamında olduğu gibi el sırtında da PRP dediğimiz kişinin kendi kanından hazırlanan onarıcı plazma ile onarılması söz konusu olabilmektedir. El sırtında meydana gelen güneş lekelerine bağlı olarak yaşlılık lekelerinin lazer tedavisi ile ortadan kaldırılmaları, azaltılmaları mümkün olabilir. Daha ileriki yaşlarda el cildinin altındaki yağ dokusu eriyeceğinden damar yapıları görünür hale gelir. El zayıf bir hal alır. Bu durumda cilt altı bölgeye hyalüronik asit ve farklı dolgularla tekrar dirilik kazandırmak mümkündür. Bunun dışında el bölgesindeki cildin yaşlanmasını geciktirmek ve cildi desteklemek amacıyla nemlendirici kremler kullanmak söz konusu olabilir. Güneşin zararlı etkilerini azaltmak için koruyucu kremler kullanılmalıdır" dedi.