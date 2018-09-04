Elektrik alt yapısına 1,3 milyar liralık yatırım

Özelleştirmeden bu güne yatırımlar artan bir hızla devam ediyor

Tedarik sürekliliği ve müşteri memnuniyeti odaklı bir yatırım stratejisi ile operasyon ve verimlilik açısından mükemmelliğe ulaşmayı hedefleyen YEDAŞ, bu kapsamda şebeke alt yapı yatırımlarının yanı sıra şebekenin uzaktan izlenmesi, yönetilmesi, şebekeye hızlı müdahale edilmesi için gerekli akıllı şebeke sistemlerinin büyük bir kısmını tamamladı. 2011-2015 yılları arasında 501 milyon TL; 2016-2017 yıllarında 508 milyon TL; 2018 yılında 300 milyon TL değerinde yatırım yapan YEDAŞ, çalışmalarıyla bölgenin enerjisini yükseltiyor.

Kırsal şebekenin ve teknolojik altyapının geliştirilmesi yönünde önemli çalışmalar yapıldı

YEDAŞ, 2011 yılında gerçekleşen özelleştirmeden sonraki ilk 5 yılda dağıtım şebekesinin orta gerilim tarafındaki arzını sağlamaya yönelik enerji nakil hattı, dağıtım merkezi tesisi gibi mastır plan kapsamında yatırımlar hayata geçirdi. Ayrıca can ve mal güvenliği, sürekli elektrik sağlanması amacıyla belirli bölgelerde havai hatları yer altına aldı. Saha ve müşteri operasyonlarının daha hızlı ve verimli yönetilmesi amacıyla AGİS, ISU, CBS, Mobil İş Gücü Yönetimi sistemleri arasındaki veri akışına yönelik geliştirmelerini tamamladı. 2016 yılı itibariyle güçlü bir yapıya kavuşturulan orta gerilim şebekesi üzerindeki trafo, kırsal hat, köy şebekesi yenileme ve geliştirmeye yönelik oluşturduğu yatırım stratejisi doğrultusunda önemli oranda iyileşme sağladı.

Özelleştirmeden Sonra 162 milyon TL değerinde şebeke işletim sistemi yatırımı ile sahada yaşanan gelişmeleri anlık izleyerek hızlı müdahale ediyor

Şebeke varlıkları ve operasyonlarından alınan verilerin anlamlandırılarak akıllı şekilde yönetimi için orta ve uzun dönem “Akıllı Şebeke Yol Haritası”nı oluşturan YEDAŞ, mevcut ve gelecek dönem yatırımlarına bu plan doğrultusunda devam ediyor. 2017 yılında hayata geçirdiği Alçak Gerilim Şebeke İzleme Sistemi (AGİS) ile dünyada ve Türkiye’de bir ilke imza attı. Bu sayede elektriğin son kullanıcıya ulaşmasını sağlayan alçak gerilim şebekesini gerçek zamanlı izliyor ve müşteri bildiriminden bağımsız müdahale ederek daha kısa sürede çözüm üretiyor. Teknolojik altyapı yeterliliği ile EPDK’dan destek almaya hak kazanan YEDAŞ, Big Data (Veri Analitiği) projesi ile sahadaki, operasyon teknolojileri ve diğer kurumsal bilişim teknolojileri yazılımlarından toplanan verilerin, yapay zeka dönüşümüne uygun şekilde modellemesini yapıyor. Bu sayede verilerin birbirleri ile ilişkilendirilmesi ve analizleri sonrasında önleyici bakım, onarım ve yatırım planlamaları yapılması hedefleniyor.

Akıllı Şebekelerde Siber Güvenlik Standardizasyonu projesi kapsamında mevcut bilişim teknolojileri ve operasyon teknolojileri olan SAP, AGİS, SCADA/DMS/OMS, CBS sistemlerinin olgunluk ve güvenlik seviyelerini test eden YEDAŞ, güvenlik açıklarını gidermek üzere, Siber Güvenlik Standardizasyonu Raporunu oluşturdu. Uluslararası siber güvenlik önlemlerine uygun hazırlanan standardizasyon doğrultusunda sistem güvenliği yazılım ve donanım yatırımlarına başladı.