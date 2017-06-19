Elektrikten tasarruf etmenin püf noktaları

Bugün hayatın elektriğe bağlı olarak yaşandığını belirten Saka, “Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektronik cihazlarının sayısında da müthiş derecede artış yaşandı. Bugün elektronik cihazları hayatımızın her alanında kullanıyoruz. Her şey elektriğe bağlı oldu. Bazı elektrikli cihazlarımızın evimizdeki tesisatlara zarar vermemesi ve elektronik cihaz kullanımında tasarruf etmemiz için bazı hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bunların en başında bilinçli olarak elektrik tüketimi yapmamız gerekir. Mesela belirli saatlerde elektronik cihazları devre dışı bırakmalıyız. İkinci olarak ise aynı anda birden fazla elektronik cihazı çalıştırmamamız gerekiyor. Bu elektrik akımını hızlandırarak fazla elektrik tüketimine yol açar ve bedeli de faturalara çok ciddi rakamlar olarak yansıyabilir. Elektronik cihazların mutlaka teker teker çalıştırılması gerekir. Mesele televizyon belirli saatlerde çalıştırılabilir. Akabinde bilgisayar çalıştırılacaksa televizyonun kapatılması sağlıklı olacaktır. Evde ütü, çamaşır makinesi gibi eşyalar çalıştırıldığında da diğer elektronik eşyaların prizden çıkarılması lazım. Bu ciddi anlamda elektrikte tasarruf etmeyi sağlar. Deyim yerindeyse bu şekilde yapmanın kesemize faydası olacaktır. Bunun haricinde kullanılmayan cihazların kesinlikle prizlerden çıkarılması gerekir. Elektronik eşyamız faal durumda olmasa ve fişi prize takılı olmuş olsa da elektrik harcayacaktır. Hem cebe zarar verir hem de Allah göstermesin prizde unutulan fiş yangına da davetiye çıkartır” dedi.