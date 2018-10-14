Elma ağacından düşen çocuk hastanelik oldu

Samsun'da çıktığı elma ağacında bastığı dalın kırılması sonucu düşen çocuk hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki Eyüp T.D. meyve toplamak için çıktığı elma ağacında bastığı dalın kırılması sonucu yere düştü. Yaralanan çocuk Asarcık Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.