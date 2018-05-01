Diğer
Kategoriler
01 Mayıs 2018 20:19

Emekli Başkomiser evinde ölü bulundu

Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan Başkomiser Şakir Günaydın evinde ölü olarak bulundu.

Emekli Başkomiser evinde ölü bulundu

01 Mayıs 2018 20:19


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu’nun Perşembe ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar Başkomiser olarak görev yaptıktan sonra emekli olan ve yalnız yaşayan Şakir Günaydın’a telefonla ulaşamayan yakınları polis merkezine giderek polislerle birlikte eve gidip çilingir yardımıyla kapıyı açtılar. Şakir Günaydın’ın evdeki kanepede yatar halde ölü olarak bulundu. Tansiyon ve şeker hastası ve daha önce de kalp ameliyatı olduğu öğrenilen Şakir Günaydın’ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Günaydın’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere savcının talimatı doğrultusunda Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Şakir Günaydın’ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
19
°
C
Sisli
  • Çarşamba
    Sisli
    19°C
  • Perşembe
    Sisli
    21°C
  • Cuma
    Sisli
    21°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç