Emenli’nin 65 yıllık sorunları çözüldü

Özel İdare sisteminin kaldırılmasının sonra ilçelerin yol, içme suyu, kanalizasyon ve çevre sorunlarını çözmek için kolları sıvayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Emenli Mahallesi’nde önemli çalışmalar gerçekleştirdi. İçme suyu olan mahalleye ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla 6 kilometre kuru beton, 6 kilometre de stabilize yol yapan Fen İşleri Daire Başkanlığı, merkez cami ve cemevinin bahçesine taş döşeyerek vatandaşları çamurdan kurtardı.

Emenli Camisi’ne kamelya ve oturma grupları koyup, her iki ibadethanenin çevresinde peyzaj düzenlemesi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, okula giden çocukların yağmurdan ıslanmaması için duraklar yerleştirdi. Çocuklar için oyun parkları oluşturup, çevre temizliğine yönelik çöp bidonları koyan belediye, hafta içinde asfalt yoldaki köstebek yuvalarını andıran çukurları da doldurarak, seyahat konforunu artıracak.

Çalışmalar hakkında Emenli halkının düşüncelerini anlatan Muhtar Alaattin Uzan, Büyükşehir Belediyesinin mahallesinde çok güzel yatırımlar yaptığını belirtti. Özel İare döneminde 1999-2004 yılları arasında İl Genel Meclis üyeliği yaptığını hatırlatan muhtar Uzan, “Eskiden köylerden köy hizmetleri, İl Özel İdaresi ve kaymakamlıklar sorumluydu. Gelen para da belliydi, harcanan para da. Doğru dürüst yatırım yapılamıyordu. Yapılan hizmetler ise güdüktü. Hizmet çok yavaş ve çözüm odaklı değildi. O zamanki hizmetler, kaplumbağa hızında ilerliyordu. Şimdi ise çalışmalar tavşan hızında yapılıyor. Eski sistem olsaydı ancak boya işleri tamamlanabilirdi. Yani 10 senede bitirilemeyen işler, 2 yılda hayata geçti” dedi.

Yollar bozuk olduğu dönemde her hafta araçlarını servise götürüp alt takım bakımı yaptırırken, şimdi ise servislerin yolunu unuttuklarını anlatan Muhtar Uzan, “Konfor anlamında köyüm değişti. Yusuf Ziya Başkanım bu kadar eforu nereden buluyor anlamıyorum. Onu kim aday yaptıysa Allah razı olsun” şeklinde konuştu.